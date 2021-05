Disney-fodbold er et hit i Køge

Playmakers anvender en historiefortællingstilgang med de meget elskede Disney-universer for at motivere flere piger til at se det sjove i regelmæssig fysisk træning og fodbold. Kombinationen af legende fodboldøvelser og historiefortællinger giver pigerne sjove og unikke oplevelser, som forhåbentlig bliver startskuddet til et fodboldeventyr, hvor fodbolden vil bidrage med en masse magiske øjeblikke.

- Det er flot at der er tilmeldt så mange friske piger, der gerne vil prøve at blive introduceret til fodboldspillet på denne hyggelige og sjove måde. Det ser ud til at blive en succes, og der arbejdes allerede nu på måske at køre et nyt forløb efter sommerferien. Men nu gælder det forårets otte træningssessioner. Efter den ottende træningsdag med Playmakers, inviteres alle pigerne ind på de etablerede U6-8 hold i boldklubben, hvor de så kan se om fodbold virkelig er noget de har lyst til at spille. Det giver jo også et godt kammeratskab og mange nye venner, siger Nicolai Nøddebo, der er børnekonsulent i Køge Boldklub, og sammen med projektleder Freja Sturm Nielsen har været på et 20 timers kursus forud for projektet.