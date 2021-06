Venstres medlem af Kultur- og Idrætsudvalget er ikke helt enig med resten af udvalget om, hvordan man skal fordele pengene i en elitepulje. Foto: Anders Ole Olsen

Diskussion om puljemidler til eliten

Køge - 26. juni 2021

»Det er spild af penge« Da Kultur- og Idrætsudvalget for nylig skulle tage stilling til årets fordeling af penge fra puljen til foreninger og klubber med elitepotentiale, blev det diskuteret, hvorvidt der fremover skal være en faglig konsulent tilknyttet uddelingen.

Det satte Venstres Ken Kristensen sig imod, da han mener, at dén opgave kan udvalget sagtens selv klare og desuden vil en honoraret til konsulent bare gøre puljen endnu mindre.

- Jeg synes grundlæggende, at det vil være spild af penge, hvis vi ud af puljemidlerne skal tage penge til en konsulent. Nu har vi i snart otte år selv fordelt midlerne, uden at det har givet udfordringe, siger han og fortsætter:

- Vi kan jo også se, at det stort set er de samme, der søger hvert år, og at resultatet nærmest også er det samme hvert år.

Han pointerer, at jo flere mellemled man putter ind, jo færre penge er der tilbage i puljen - som kan gøre gavn ude i foreninger og klubber.

- Puljen ér allerede tidligere blevet kraftigt beskåret og hvis man nu tager endnu flere penge fra den tilbageværende pulje, så er der næsten ikke noget tilbage, siger Ken Kristensen og understreger, at for Venstre, så handler det om at puljen er med til at støtte den elite som breddeidrætten også har glæde af.

- I Venstre mener vi at eliten og bredden understøtter hinanden. Vi synes, det er vigtigt, at de unge mennesker har nogle rollemodeller at se op til. De kommer ikke af sig selv, så det er vigtigt at der er penge tilbage i puljen, så vi kan hjælpe bredt, fortsætter han og bemærker, at »det er som om de andre partier ikke rigtig vil have puljen længere«.

Der er dog flere gode grunde til, at flertalet i udvalget gerne vil have en faglig konsulent indover uddelingen af puljemidlerne.

Det fortæller Kirsten Larsen, næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget:

- Nu har vi forsøgt at gøre det selv i nogle år, men vi har simpelthen ikke den faglige baggrund til at kunne vurdere det her område længere. Derfor vil vi gerne have en, der kan komme med en faglig begrundelse for uddelingerne, så vi har ryggen fri og der ikke er risiko for at vi for lavet noget, der kan minde om skjult sonsorering.

Kirsten Larsen forklarer siden puljen blev oprettet - med det formål, at klubberne fik penge for arbejdet med de særligt talentfulde i byte for kommunal eksponering - så er der sket rigtig meget i forhold til blandt andet sociale medier.

- Der er kommet flere og flere medier til, hvor foreninger og klubber er aktive. Dermed bliver det svært at gennemskue, hvad en eksponering af kommunen gennem de enkelte klubber er værd. Vi har som lægfolk ingen mulighed for at vurdere, hvad »trafikken« på de sociale medier er værd, overfor for eksempel den traditionelle eksponering i avisen eller andet, siger hun.

Kirsten Larsen peger også på et meget vigtigt aspekt i forhold til kommunens støtte af bestemte foreninger frem for andre:

- Det handler i sidste ende om at overholde markedsføringsloven og derfor er det vigtigt for mig, at vi får en faglig begrundelse for, hvilke steder viu støtter, pointerer hun.

Eliteidrætspuljens budget udgør i øjeblikket 604.000 kroner.

Puljen skal forbedre forholdene for de foreninger/klubber, der er hjemmehørende i Køge Kommune og har hold/deltagere i de øverste turneringer/spillerækker. Formålet med tildelinger fra puljen er at markedsføre og synliggøre Køge Kommune som en attraktiv kommune og en attraktiv idrætskommune. Puljen er derved med til at styrke den positive omtale af Køge Kommune og afledt deraf med til at tiltrække nye borgere, lyder det i dagsordenen til udvalgets seneste møde.

Ansøgere til puljen skal tilbyde en ydelse mod en beregnet modydelse. En aftale om støtte til foreninger med elitepotentiale vil tage udgangspunkt i et tilbud fra foreningen om at markedsføre Køge Kommune.

På mødet blev situationen drøftet og flertallet besluttede at udsætte sagen, da der ønskes en ekstern konsulent til at kvalificere fordeling af puljen. Venstre stemte som den eneste imod den betragtning.