Direktør for KØS Ulrikke Neergaard

Send til din ven. X Artiklen: Direktør for KØS: Vi skal ud af bygningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Direktør for KØS: Vi skal ud af bygningen

Køge - 13. oktober 2021 kl. 13:36 Kontakt redaktionen

Som direktør for KØS - Danmarks eneste museum for kunst i det offentlige rum - har Ulrikke Neergaard et utal bolde at holde i luften og det er da også et fokuseret blik og en flydende talestrøm, der møder Deres Udsendte på direktørens kontor.

En ændring i bestyrelsens sammensætning med henblik på at styrke museets professionalitet er den diminutive krog, Ugeavisen Køge har benyttet til at reservere en tid i Ulrikke Neergaards fyldte kalender. I stedet kommer samtalen dog til at handle om de overordnede linjer - Neergaard overtog direktørposten for cirka fire år siden og har ingen problemer med at finde konkrete succesoplevelser fra den første periode.

- Jeg vil fremhæve to - nej tre ting: For det første har det været en ambition for os at komme ud af bygningen. Det har været vigtigt. Vi er jo museum for kunst i det offentlige rum, så det ligger i vores DNA, pointerer direktøren indledende.

Tre perspektiver Rækken af udstillinger har været lang - og alt for lang at opsummere i en artikel. En markant rød tråd har blandt andet været et tæt arbejde med Køge Kyst omkring en række projekter på Søndre Havn. Efter en årrække var den kasse dog ved at løbe tør og det var tid til at tænke nyt - resultatet blev udstillingen Hummings, der blev afviklet på 16 forskellige lokationer i og omkring Køge by.

Udstillingen præsenterede værker af danske og internationale kunstnere i august og september måned 2021 - en succes i direktørens bog med stor involvering af Køge-borgere. Det lokale, nationale og internationale perspektiv forenet.

- Hummings er en genkommende udstilling, som vender tilbage hvert tredje år. Byrådet er gået ind i projektet med en finansiering på en halv million og vi tænker, at det bliver en institution i sig selv. Det lykkedes os at gennemføre den against all odds - det er vi meget stolte af, siger Ulrikke Neergaard.

Involverede elever Hun går hurtigt videre til næste succes: Undervisning af skolelever. KØS har gratis adgang for alle under 18 år og tusindvis af skolelever er hvert år på rundvisning og deltager i museets undervisning.

Skoletjenesten på KØS tilbyder undervisning til børnehaver, grundskoler, SFO'er, gymnasier og lærer- og pædagoguddannelser. Al undervisning understøtter specifikke læringsmål inden for fagene billedkunst, samfundsfag og historie.

- Det har været vigtig for os at få flere elever til at engagere sig og få ensrettet vores undervisning. Vores undervisningsansvarlige Sofie Andreassen har metodeudviklet rigtigt meget , så eleverne deltager aktivt og får en oplevelse. Det har vi haft stor succes med. 800 elever deltog i Hummings og vi vil også gerne udviklet godt, digitalt undervisningsmateriale, forklarer Ulrikke Neergaard.

En by i verden Af vedtægterne fremgår det, at KØS skal "aktualisere national og international viden og kulturarv om kunst i det offentlige rum og gøre den tilgængelig og vedkommende samt udvikle anvendelse og betydning af kunst i offentlige rum for borgere og samfund".

Den opgave har museet i de forløbne fire år blandt andet løftet gennem udstillinger af nogle af de største internationale navne på sit felt og ved udstilling af nye danske talenter på udstillingen "Monstersuppe", fortæller Ulrikke Neergaard.

- Jeg er sikker på, at man læser New York Times selvom man bor i Køge. Køge er en by i verden og det har været spændende at udstille nogle af de store læremestre inden for kunst i det offentlige rum. Blandt andre Gordon Matta-Clark, fremhæver Ulrikke Neergaard.

For at finde de rette navne har KØS udvalgt eksterne samarbejdspartnere til at finde spændende upcoming navne til "Monstersuppe".

- Vi kan jo ikke sidde her i Køge og tro, at vi ved alt om, hvad der foregår i den danske kunstverden. Vi skal være en åben institution, understreger hun.

KØS kommer til dig Talestrømmen bliver en smule tøvende, når Ulrikke Neergaard skal pointere områder, hvor KØS har et udviklingspotentiale eller plads til konkrete forbedringer.

- Hvad skal jeg sige - vi gør det jo så godt, siger hun med et afvæbnende grin. - Måske kan det være et fokusområde, at vi gerne vil endnu mere ud af bygningen. Vi vil gerne ud i områder, hvor man måske kender kunst knapt så meget, siger direktøren og nævner Ellemarken og kommunens landsbyer som steder, som hun gerne vil udbrede kunsten til.

- Vi vil gerne nå nogle af dem, der måske ikke kommer til KØS af sig selv. Kom ikke til KØS - KØS kommer til dig. Kunst i det offentlige rum er ikke for de få, forklarer Ulrikke Neergaard.

En del af byen Da Ulrikke Neergaard tiltrådte sin stilling for fire år siden havde hun et erklæret mål om at etablere stærkt samarbejde i det lokale. Den mission er nået og Ulrikke Neergaard glæder sig over at arbejde i en by og en kommune i rivende udvikling.

- Køge er skøn at arbejde i. Der er kvalitet og udvikling og så mange, der virkelig vil noget med Køge. Og vi kender hinanden rigtig godt. Og vi kommer aldrig bare og planter et kunstværk - for eksempel har vi haft en fantastisk dialog med beboerne i Fællesbyg omkring værker "ANGST", fortæller Ulrikke Neergaard.

- Jeg vil gerne have, at folk synes, at KØS er en levende del af byen og at det også er deres museum. Og at deres børn får nogle gode og givende oplevelser hos os. Og selvfølgelig helt fundamentalt forbinder os med god kunstoplevelser - gerne overraskende oplevelser.