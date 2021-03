Se billedserie Kommunens intensive opsporing foregår blandt andet her i Hastrupparken, hvor en gruppe med tolk, sygeplejerske og en social boligmedarbejder tager rundt g taler med beboere med ikke-vestlig baggrund for at hjælkpe dem med test og eventuel isolering. Arkivfoto

Direktør: Intensivt og velfungerende samarbejde holder smitten nede

Køge - 05. marts 2021

Jyllands-Posten bragte torsdag en artikel med overskriften: »Personer med ikke-vestlig herkomst er overrepræsenterede i smittetal - de bor tæt og kan ikke arbejde hjemmefra«.

Her kunne man blandt andet læse, at »Mange mennesker på lidt plads, job som ikke kan passes fra hjemmet, og en manglende evne til at forstå myndighedernes budskaber og omsætte det til handling er blandt årsagerne til, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er overrepræsenterede i de landsdækkende smittetal. Nye tal fra Statens Serum Institut viser, at de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere indtil videre i år udgør 23 procent af de smittede, mens den samme gruppes andel af befolkningen er 8,9 procent«.

Det er heldigvis ikke de samme smittetal, der er tale om i Køge Kommune, hvor der lige fra starten af corona-krisen har været stor fokus på indsatsen i de områder, hvor der bor mange borgere af anden etnisk oprindelse end dansk.

Information og samarbejde - Nøgleordene for os har hele tiden været information og samarbejde, forklarer kommunens velfærdsdirektør, Mette Olander.

- Årsagen til den øgede smitte blandt den gruppe borgere skal jo oftest findes i uvidenhed på grund af manglende information, som igen primært skyldes sprogvanskeligheder.

- Derfor har vi lige fra starten betragtet corona-smitten som ikke kun et sundhedsproblem, men også et socialt problem, siger hun.

Kommunen nedsatte derfor allerede sidste år en Task-force bestående af små grupper med tolke, hygiejne-sygeplejersker og sociale boligmedarbejdere, som tager rundt i blandt andet Hastrupparken og Karlemosen og taler med de enkelte borgere om smitte og muligheder for at blive testet.

- Så sent om i dag har vi en gruppe ude i Hastrupparken sammen med en mobil testenhed, så borgerne kan blive testet nu og her, fortæller Mette Olander.

Holder tæt kontakt Et af de markante problemer med de pågældende borgere har været omkring smitte-opsporing, men det har man også taget fat om i Køge Kommune.

- Det handler jo ofte om, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan komme i kontakt med en borger, selvom de ved, at vedkommende er smittet, og der har vi så etableret et tæt samarbejde med styrelsen, så vi får at vide, hvem der konkret er smittet, og så har vi ofte en bedre mulighed for at få kontakt med personen, forklarer velfærdsdirektøren.

- Samtidig vil jeg gerne understrege, at vi stort kun er blevet mødt positivt af borgerne - både når det gælder tilbud om at blive testet og om at få hjælp til at komme i isolation. Vi er slet ikke ude i den modstand, som vi for eksempel kan læse om, man slås med i Vollsmose.

- Tværtimod får vi også stor og god hjælp af rigtig mange unge mennesker med en anden etnisk baggrund, der hjælper med at gå rundt i boligområderne og få spredt den nødvendige information. Der er simpelt hen en rigtig god ånd her i Køge, siger Mette Olander.

Skal holdes nede Hun har ikke det helt nøjagtige tal, men anslår at smitteandelen blandt borgere af anden etnisk oprindelse i kommunen ligger på 15-16 procent - og altså dermed er væsentlig lavere end landsgennemsnittet.

- Det viser jo - heldigvis - at vores indsats virker, og den skal vi holde fast i, så vi fortsat har smitten under kontrol her i kommunen, siger Mette Olander.

- Vi har haft enkelte større udbrud, eksempelvis sidste år lige efter sommerferien, men dem fik vi hurtigt styr på - igen via information og samarbejde, så jeg er overbevist om, at vi også fortsat kan holde smitten nede blandt alle vores borgere.