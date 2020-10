Din Tøjmand trækker lod online

Tøjforretningen Din Tøjmand i Køge runder markeringen af sit 10 års jubilæum af med en stor lodtrækning om et hav af præmier for de kunder, der har handlet i butikken i den seneste tid.

På grund af de nye corona-regler kommer lodtrækningen til at foregå online. Hensigten var at samle omkring 250 mennesker til en stor lodtrækning på Torvet i Torvebyen lørdag 31. oktober klokken 14.30, men det er selvsagt umuligt med de skærpede restriktioner, så nu vil man i stedet kunne følge lodtrækningen via tøjforretningens Facebookside.