Nu kan borgerne i Køge Kommune også bruge den populære net-portal Boblberg.dk

Digitalt fællesskab skal blandt andet mindske ensomhed

Køge - 07. maj 2019 kl. 16:36 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

KØGE: På den sociale medieplatformen Boblberg.dk kan man - uden at kende hinanden i forvejen - for eksempel finde andre at dyrke motion med, strikke med, lektiehjælp, reserve-bedsteforældre, en biografven, en at spille skak med, en der kan lære en at tale dansk, frivillige, eller en at dele svære tanker med.

For på Boblberg.dk er der gode og nemme muligheder for at finde andre, der står i samme situation, og som søger det samme. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Vi vil gerne styrke det frivillige sociale arbejde i Køge Kommune og skabe bedre muligheder for, at flere kan mødes på kryds og tværs om en fælles interesse. Sammen kan vi gøre en forskel, hjælpe hinanden og forhåbentligt mindske ensomhed, siger formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget, Bent Sten Andersen (DF).

Ældre- og Sundhedsudvalget har derfor besluttet. at Køge Kommune skal være en del af den sociale medieplatform Boblberg.dk.

Den sociale medieplatform skal hjælpe borgerne i Køge Kommune til at finde nye bekendtskaber og interesse-fællesskaber og derigennem være med til at modvirke ensomhed og forbedre den mentale og fysiske sundhed.

Med en udrulning af Boblberg.dk vil Køge Kommunes borgere kunne oprette en profil og møde andre med de samme interesser som dem selv, uden at kende dem i forvejen.

- Vi ved, der er lokal interesse for det nye fællesskab, som Boblberg.dk tilbyder. Det er et fællesskab, hvor alle kan være med uanset alder, interesse og fysiske muligheder, og jeg tror på, at det vil give nye muligheder for at skabe noget sammen, der giver livskvalitet for både unge og ældre. siger Bent Sten Andersen.

På Boblberg.dk foregår kontakten ved, at man opretter en brugerprofil. Via denne kan man se andres opslag (kaldet bobler) i enten nærområdet, regionen eller i hele Danmark.

Kontakten etableres ved at besvare hinandens bobler.

Modsat andre sociale medier som for eksempel Facebook, som skaber kontakt mellem mennesker, der allerede kender hinanden, åbner Boblberg.dk op for helt nye bekendtskaber baseret på fælles interesser og ønsker.

Der er ingen reklamer på Boblberg.dk, og hjemmesiden er udelukkende finansieret af kommuner, der betaler medlemskab. Aktuelt er 29 danske kommuner med i Boblberg-netværket.

Portalen er kun tilgængelig for oprettede brugere, og Boblberg.dk fører tilsyn med det opslåede indhold på baggrund af et etisk regelsæt.

Portalen er meget brugervenlig og dermed også velegnet til borgere med begrænset it-kendskab.

Alle borgere over 15 år, der bor i en af medlemskommunerne, kan oprette profil på Boblberg.dk.

Det betyder, at Boblberg.dk kan bidrage til, at borgere på tværs af alder, social status, etnicitet og fysisk formåen kan danne relationer.

- Og behovet for Boblberg.dk har allerede vist sig fra borgernes side, konstater Bent Sten Andersen.

- Forvaltningen modtager løbende henvendelser fra borgere om, at kommunen burde tilslutte sig Boblberg-netværket, og mere end 600 borgere fra Køge Kommune har allerede noteret sig op i Boblberg.dk.

- De kan så nu komme i gang med at bruge netværket, siger han