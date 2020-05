- Håbet er bestemt, at vi får nogle børn, som kommer godt ud af den her periode, og at deres situation ikke bliver forværret, siger Pernille Sylvest (S). Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Send til din ven. X Artiklen: Digital støtte: Familiecenter justerer tilbud til børn med angst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Digital støtte: Familiecenter justerer tilbud til børn med angst

Køge - 14. maj 2020 kl. 06:04 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste måneders mere eller mindre nedlukning har haft konsekvenser for mange områder af samfundet. Et af dem er hjælpen til børn med angst.

I Køge Kommune har coronakrisens nedlukning betydet, at de fysiske gruppebehandlingsforløb, som Familiecenter Køge normalt tilbyder børn og unge, har været umulige at gennemføre. Derfor tilbyder centeret nu individuelle samtaler til børn og unge i alderen 7-17 år, som har milde til alvorlige angstsymptomer.

Derudover arbejder Familiecenteret på at kunne stable mindre, online gruppeforløb på benene.

- Alle brancher forsøger i øjeblikket at tænke kreativt for at fastholde nogle af de tilbud, de har, og i det her tilfælde drejer det sig om børn og unge, siger Pernille Sylvest (S), der er formand for Børneudvalget, og uddyber:

- Mit og forvaltningens fokus er at finde en måde, hvor vi stadig kan holde hånden under de mest sårbare unge.

Under coronakrisen har Familiecenteret haft åben rådgivning, hvor de unge selv kan ringe ind, men fremover vil der nu også være mulighed for at visitere børn og unge til de nye, primært online tilbud.

Færre underretninger Siden hele Danmark for snart to måneder blev lukket mere eller mindre ned, oplevede Køge Kommune, at antallet af underretninger om bekymringer for et barn, som typisk kommer fra pædagoger, lærere eller andre voksne, faldt drastisk.

Det gjorde forvaltningen og Pernille Sylvest mistænksomme, for hvorfor skulle der pludselig være færre børn med eksempelvis angst?

- Selvom vi ikke har et mål om mange underretninger, så tyder det måske på, at nogle børn er faldet igennem. Deres netværk under dem forsvinder, fordi de ikke er i skole, daginstitution eller SFO, forklarer Sylvest.

Derfor har kommunen haft ekstra fokus på nogle børn, som har krævet et par ekstra øjne, uden at der skulle skrides ind. Det er gjort ved, at forvaltningen har besøgt nogle af de sårbare børn på afstand eller ringet til dem under coronakrisen.

Børnene skal høres Næste skridt er som nævnt at samle de børn, der normalt bliver tilbudt forskellige gruppeforløb og i stedet lave onlineforløb i grupper eller som individuelle samtaler.

Ifølge udvalgsformanden gør det en forskel, at Familiecenter Køge nu justerer sine tilbud til den øjeblikkelige situation.

- Det vigtigste er, at børnene bliver hørt, og at der er nogen, som tager sig af dem. De får et sted, hvor de kan sætte ord på de ting, de oplever, siger Pernille Sylvest, der fortæller, at tilbuddet er et supplement, da det kører sideløbende med anden behandling.

- Håbet er bestemt, at vi får nogle børn, som kommer godt ud af den her periode, og at deres situation ikke bliver forværret. De kan stadig få hjælp, bare på en anden måde, understreger udvalgsformanden.

Visitationen til de nye, primært online tilbud foregår via forebyggende rådgivere og sagsbehandlere i Familiecenter Køge. Når det igen bliver muligt, vil Familiecenteret genoptage sine tilbud om mindre gruppeforløb med fysisk fremmøde.

Samtidig er der fortsat tilbud for alle unge hos Ungepsykologen og til familier, børn og unge hos Åben Anonym Rådgivning.