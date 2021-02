- Alt det, man oplever efter en alvorlig sygdom eller ulykke, kan være helt overvældende. Og så er der hele det med at vende sig til et nyt liv, det er noget, der er svært for mange yngre med handicap, herunder jeg selv, fortæller Susanne Larsen fra Køge. Privatfoto

Digital platform skal give unge med handicap nye muligheder

Køge - 04. februar 2021

HANDICAP: Unge med forskellige former for handicap kan finde råd, vejledning og inspiration i nyt digitalt univers fra UlykkesPatientForeningen.

KØGE: Alt for mange unge med handicap oplever udfordringer med en lang række ting, som andre mennesker tager for givet. For unge med handicap er det at finde en kæreste, begynde på en uddannelse eller håndtere en ny og skadet krop efter en ulykke eller sygdom, men det skal et nyt digitalt univers lave om på.

Mange af de unge tumler selv med problemerne, og bor man alene eller langt væk fra andre unge med samme udfordringer, kan livet godt være svært. Det har 43-årige Susanne Larsen fra Køge erfaret på egen krop.

- Alt det man oplever efter en alvorlig sygdom eller ulykke, hvor alting bliver forandre på et splitsekund, og man døjer med efterveerne i lang tid efter, det er helt overvældende. Der er så meget, man selv skal koordinere og planlægge. Og så er der hele det med at vende sig til et nyt liv, det er noget, der er svært for mange yngre med handicap, herunder jeg selv, fortæller hun i en pressemeddelelse fra UlykkesPatientForeningen og fortsætter:

- Det at have en usynlig skade som jeg har med piskesmæld, det kan være rigtig svært. Omgivelserne forstår ikke altid, at man kan have smerter og være træt, når man ser rask ud uden på. Her kan der være hjælp at hente i UlykkesPatientForeningens nye digitale univers. Det, ikke at blive troet på, når jeg den ene dag kan det hele og den næste dag ingenting, er utroligt svært at være i. Og det er jo umuligt at bevise, hvor ondt jeg rent faktisk har. Det kan ikke ses på mig og personligt har jeg ikke lyst til, at folk tænker på mig, som hende den syge. Jeg vil jo gerne fremstå som alle andre.

Trafikuheldet og de deraf medfølgende smerter betød, at Susanne måtte lægge sit liv om og få andre prioriteter.

85 procent af de unge med mén efter ulykke eller sygdom, som UlykkesPatientForeningen har spurgt, angiver, at smerter er det værste efter ulykken. Og, smerterne påvirker på sigt ens livskvalitet og fx hukommelse og koncentrationsevne. Især de usynlige skader efter en ulykke som piskesmæld eller hjernerystelse kan volde problemer, da de kan være sværere at diagnosticere og sværere for omgivelserne at forstå i forhold til de mere synlige skader.

Det digitale univers

På UlykkesPatientForeningens nye digitale univers for unge, www.ulykkespatient.dk/ung, bliver de unge mødt af forskellige podcast, webinarer og artikler, der alle tager udgangspunkt i det at være ung og handicappet. Tilbuddet er gratis, og mange kan finde inspiration i temaerne, også selv om man ikke er ung eller tilhørende en anden baggrund end de ulykkesskadede.

- Vi har valgt at gøre vores nye tilbud digitalt, da vi dermed får mulighed for a komme i kontakt med langt flere end vi ellers kunne have mulighed for. Med en digital løsning kan alle fra hele landet deltage, og man kan deltage, når man har tid og overskud til det. Tilbuddet favner bredt, og det er henvendt til alle. Mange oplever, at de står alene med deres handicap eller sygdom, og her kan tilbuddet være med til at guide og inspirere ift. de problemstillinger, som mange unge har, fortæller projektleder Maria Christensen fra UlykkesPatientForeningen.

Fakta

Flere end 3300 danskere kommer hvert år til skade i trafikken. Unge er klart overrepræsenteret i ulykkesstatistikken, og der er langt flere alvorlige personskader blandt unge trafikanter end for de ældre. En undersøgelse foretaget af analysefirmaet Marketminds på vegne af UlykkesPatientForeningen viser, at 9 ud af 10 ulykkesramte mellem 18-45 år mener, at ulykken har haft nogen eller stor påvirkning på deres liv. Mere end halvdelen oplever varige mén, der påvirker dem både fysisk og psykisk i hverdagen - især i form af kroniske smerter og kognitive vanskeligheder, såsom manglende koncentrationsevne og hukommelsesbesvær.

Det nye projekt er drevet af UlykkesPatientForeningen, og det er støttet af Offerfonden, Jascha Fonden, Louis Petersens Legat, Grosserer Oscar Jensen og Hustrus Legat, Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond & Otto og Gerda Bings Mindelegat.