Dialogen med erhvervsfond skal styrkes

Køge - 15. september 2020 kl. 09:00 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt Økonomiudvalg bakker op om at indsætte en observatør i bestyrelsen hos Connect Køge, der arbejder med lokale indsatser for erhvervslivet og arbejdspladser i kommunen.

Det skal ske for at styrke den politiske dialog med bestyrelsen, lyder forklaring, og ikke mindst for at give oppositionen - og dermed Venstre - en plads i Connect Køge. Det fortæller Flemming Christensen (K), der bragte forslaget på banen.

- Det har altid været tanken, at hvis man giver flertallet af pladser til det politiske flertal, så skal der altid være en repræsentation fra oppositionen. Det er for eksempel tilfældet med Køge Kyst, men det glippede sidste gang med Connect Køge. Derfor vil vi gerne genindføre den gode praksis, så vi også efter næste valg har det i baghovedet og tænker i de baner, siger det konservative byrådsmedlem.

Connect Køges bestyrelse består i dag af ti personer, hvoraf syv er udpeget af erhvervslivet og tre personer er udpeget af Køge Byråd. De tre politikere tæller to fra Socialdemokratiet og en fra Liberal Alliance, og da begge partier er en del af den politiske flertalsgruppe, er der nu behov for, at også Venstre bliver en del af bestyrelsen, lyder forklaringen.

Det vil dog i første omgang kun ske som såkaldt observatør, der kan deltage i bestyrelsesaktiviteterne på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne men ikke har stemmeret. Det skyldes angiveligt vedtægterne for Connect Køge, som gør, at man ikke blot kan indsætte en ekstra person i bestyrelsen.

- Og det er heller ikke meningen, at vi skal bede nogen om at trække sig, uddyber Flemming Christensen.

Hvad vil det få af betydning, hvis Venstre også bliver en del af bestyrelsen?

- Det vil betyde, at vi får alle synspunkter med, og vi får oppositionens syn på sagerne. Det har blandt andet vist sig at fungere godt i Køge Kyst, hvor samarbejdet glider bedre. Samtidig undgår vi også muligheden for, at det er gratis at have afvigende meninger, når man er holdt ude. Det undgår vi bedst, ved at alle er med ved bordet, siger Christensen.

Han fortæller, at der efter Økonomiudvalgets anbefaling nu er lagt op til at gøre en Venstre-politiker til observatør i Connect Køges bestyrelse.

Det er dog i princippet ikke helt på plads endnu, da det reelt er et flertal i byrådet, som endeligt vedtager, hvem der skal være den nye observatør.