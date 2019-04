Anette H. Hallev har efterhånden mange års erfaring med at finde frem til gamle familiemedlemmer, der er kommet væk fra hinanden af den ene eller andet grund. Her er hun med nogle af de ting hun har gemt fra sin egen familie. Det gælder blandt andet brevene fra hendes far, som hun selv fandt frem til som voksen. Foto: Jørgen Jørgensen

Detektiv på jagt i familiehemmeligheder

Anette H. Hallev har i 19 år stået i spidsen for eftersøgningstjenesten Genforening og hun vil hellere kaldes for en »eftersøgningsekspert«, der med årene er blevet rigtig god til at føre især familiemedlemmer sammen igen.

- Nej, detektiver har et lidt dårligt ry og det lyder af noget, hvor man ligger på lur. Den slags gør vi os ikke i, siger hun med et grin.

Det er nærliggende at kalde hende for en vaskeægte detektiv, men det ord kan hun ikke lide.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her