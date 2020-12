Se billedserie Lærerne har i 10.klasse været mere åbne og ikke bare dømt en ude, fortæller Sofie Nielsen Østergaard.

Det svære valg i 9. klasse - tag 10.

Køge - 29. december 2020 kl. 15:49 Kontakt redaktionen

Mange elever oplever, at de løfter sig fagligt i 10.klasse. Især de fagligt udfordrede angiver, at det ekstra skoleår har gjort dem dygtigere og styrket deres faglige selvtillid.

Det viser en undersøgelse af elevernes syn på 10.klasse lavet af Dansk Evalueringsinstitut, EVA.

Samtidig føler mange elever, at de udvikler sig socialt og personligt i løbet af det ekstra skoleår, og at de efterfølgende er blevet mere afklarede om valget af ungdomsuddannelse.

Går efter bedre karakterer

Sofie Nielsen Østergaard, Sahra Ilgin Dizdar og Andreas Lyhne Madsen har alle valgt at gå i 10.klasse men med forskellige begrundelser og mål, som de her fortæller om i en pressemeddelelse fra 10.klasse-centret på Campus Køge:

- Jeg valgte at gå i 10.klasse, da jeg ikke have høje karakterer nok og var usikker på om det skulle være HHX eller EUX. Mine karakterer lå lige under det, som man skal have for at komme ind. Så jeg ville hellere tage 10.klasse, hæve mine karakterer og gøre det bedre. Jeg havde hørt godt om 10.klasse og har nu et år til at tænke over, hvad jeg skal, fortæller Sofie Nielsen Østergaard.

- Forskellen på at gå i 9.klasse og nu 10.klasse er, at lærerne i 9.klasse havde dannet nogle indtryk af mig, som jeg ikke kunne få lov til at ændre, selv om jeg forsøgte. Jeg prøvede gennem hele 9.klasse men kunne ikke få det ændret.

- Allerede på første dag i 10.klasse bestemte jeg, at jeg ville have et andet ry. Lærerne har i 10.klasse været mere åbne og ikke bare dømt en ude. Jeg har allerede ved 1.standpunkt hævet mine karakterer. Og kan sagtens komme ind nu på det, jeg gerne vil, siger hun.

- Jeg har lært mange andre at kende og fået det meget bedre socialt. Min lyst til at komme i skole er også blevet større. Selv om det er online som nu. Men den største forskel mellem 9. og 10.klasse er samarbejdet med lærerne. 100 procent. De taler til os på en anden måde.

Ole Boye, der er skoleleder af 10.klasse-centret for Køge og Stevns kommuner på Campus Køge supplerer:

- Lærerne engagerer sig i eleverne og er meget dedikerede på at guide de unge til at tage de personlige valg, der får dem videre. Vi plejer at sige, at hos os får eleverne et venligt, omsorgsfuldt og vedholdende skub i den rigtige retning.

Trængte til en ny start

- Jeg har valgt at gå i 10.klasse fordi jeg vidste, at det ville hjælpe på at hæve mine karakterer til at kunne komme på HF, blive lidt mere moden til at kunne tage denne uddannelse og gøre mig klar til at have et ansvar. I 9.klasse var jeg indelukket og turde ikke vise, hvem jeg var. Jeg valgte netop EUD10 for at se mange forskellige uddannelser og få en ny start, fortæller Sahra Ilgin Dizdar og fortsætter.

- De mennesker, der er i 10.klasse, har givet mig chancen til at vise, hvem jeg er. Jeg har åbnet mig op og blevet glad for at komme i skole. I 9.klasse kunne jeg ikke lide at komme i skole og sagde lærerne imod. Jeg var faktisk en ballademager.

- 10.klasse har været en ny start for mig. Jeg vidste godt, at jeg havde det i mig; og den chance har 10.klasse givet mig. Mine karakterer er blevet meget bedre nu, og jeg er blevet uddannelsesparat. Lærerne har haft en stor rolle, gjort mig meget velkommen og givet den hjælp, som jeg har haft brug for. Og alle vi elever har bakket hinanden op. På den gamle skole var der ingen, som troede på mig. Så jeg gav op til sidst. Men det har altid været i mig. Jeg har mødt gode klassekammerater, som er i den samme situation som mig. Jeg har fået lov til at vise den rigtige Sahra, siger hun.

Bliver mere modne

Langt størstedelen af eleverne angiver i EVA-undersøgelsen, at de udvikler sig socialt og personligt i løbet af det ekstra år i grundskolen. Hele 85 procent af eleverne svarer, at 10. klasse har gjort dem mere modne.

- Eleverne bliver jo ældre i løbet af 10. klasse, og alene derfor mere modne, bemærker Mia Uth Madsen fra EVA, men anerkender samtidig, at undersøgelsens resultater indikerer, at tilrettelæggelsen af 10. klassetilbuddene understøtter elevernes sociale og personlige udvikling. Man skal ikke undervurdere, hvad det betyder for de unges valg af ungdomsuddannelse og deres chancer for at gennemføre.

Fandt ud af hvad jeg vil

- Jeg valgte at gå i 10.klasse, da jeg ikke lige vidste, hvad jeg ville med min fremtid. Og jeg har faktisk fundet ud af, hvad jeg vil. Jeg skal være mekaniker. Jeg var i brobygning i en uge på mekanikeruddannelsen, og det var sjovt. Og mit eventyr er at rejse til USA og arbejde med gamle biler der, siger Andreas Lyhne Madsen.

- Jeg havde det fint med at gå i 9.klasse. I 10.klasse er vi alle kommet med nogle mål. Og et af mine mål var at finde ud af, hvad jeg vil være og blive mere social.

- Det var jeg ikke før, og det er der virkelig blevet ændret på. Jeg er begyndt at tale med folk. Det valgte jeg at tage initiativ til allerede den 1.dag. Det har jo gemt sig hele tiden i mig, siger han.

Tre gode råd

Alle tre elever er blevet spurgt, om de har et godt råd til nuværende 9.klasses elever, som snart skal til at vælge?

Sofie: Vil man gerne ændre på det ry man har, kan man sagtens det. Det har jeg gjort. Og så skal man være sig selv. Det er der plads til herude på 10.klasse.

Sahra: Hvis de ikke har karakteren, ikke føler sig klar og er skoletræt, så skal de vælge 10.klasse. Det her er chancen for at vise, at de faktisk godt kan noget. De skal blive ved med at kæmpe. 10.klasse er et år til at trække vejret i, hvis man ikke bare vil køre direkte på en uddannelse. Og i EUD10 kan man se alle mulige uddannelser, inden man skal vælge.

Andreas: Vær dig selv. Det er det bedste. Og du kan skubbe dine karakterer op, om de er høje eller lave. 10.klasse er et godt år at få tænkt: »ok, hvad vil jeg rent faktisk«.

Stor og vigtig opgave

- Folkeskolen har en stor og vigtig opgave i at få givet de unge modet og selvtilliden til at finde og løfte deres faglige og sociale kompetencer. Så de kan vælge og gennemføre en uddannelse, tilslutter skoleleder Ole Boye sig til de tre elevers gode råd.

- Deres historie viser med tydelighed, at mange unge ikke føler sig 100 procent klar til at gå videre på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse. Derfor er det en god idé for de unge og deres forældre at overveje 10.klasse. 10.klasse Campus Køge har et tilbud, der gør, at eleverne lærer sig selv at kende og føler sig klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

10.klasse Campus Køge har online Informationsaften onsdag den 13. januar kl.19-21 - man kan deltage via hjemmesiden 10kck.aula.dk.