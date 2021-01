Alle arbejder på højtryk med vaccinen, men det er stadig kun meget få doser at gøre godt med - det gælder også i Køge Kommunen. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Det store vaccine-puslespil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det store vaccine-puslespil

Køge - 08. januar 2021 kl. 11:32 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Alle løber så stærkt som muligt, men det er et kæmpe puslespil, der skal lægges, når borgerne skal vaccineres mod corona, og det kan give anledning til både misforståelser og frustrationer.

I går sendte Køge Kommune en pressemeddelelse ud, hvor det blev beskrevet, at man arbejder på højtryk for at skaffe transportmulighed til de borgere, som ikke selv har mulighed for at komme hen til et af de vaccine-centre, hvor der uddeles de længe ventede prik mod corona.

I pressemeddelelsen blev det beskrevet, at det nu er alle borgere i aldersgruppen +65, som får både praktik og personlig hjælp i eget hjem, der kan blive vaccineret, men efter få minutter blev der på Facebook sat spørgsmålstegn ved den melding.

En borger skrev blandt andet: »Når kommunen kontaktes, oplyser de at de IKKE kontakter borgerne, men at der kommer besked i e-Boks. Desuden at det kun er borgere over 85 og ikke 65, som der står.«

DAGBLADET har kontaktet kommunens Ældre- og Sundhedschef, Maiken Ruders, som prøver at redde trådene ud.

Kun få vacciner endnu - Vi har ganske rigtigt sendt samtlige cpr-numre på borgere over 65 år, der får hjælp i eget hjem, til Region Sjælland, som vi er blevet pålagt, men det er så op til Regionen at sende brev ud til den enkelte, og det har vi ingen indflydelse på, hvornår det sker, og i hvilken rækkefølge borgerne får et brev, forklarer hun.

- Problemet er, at der stadigvæk er meget få vacciner tilgængelige, og derfor er det naturligt nok de ældste borgere i gruppen, der får besked først.

- Flere i den pågældende gruppe er dog allerede blevet vaccineret i løbet af ugen, men det er allesammen borgere, der selv har kunnet sørge for transporten til og fra vaccinecentret, siger hun.

- Som vi skrev i går, så er vi i fuld gang med at arrangere transport for de borgere, der ikke selv har mulighed for det, og her er vi - fordi smittetrykket er særligt højt i Køge Kommune - blevet tildelt 18 pladser i dag fredag og 18 pladser lørdag.

Tager de ældste først Her har kommunen fået arrangeret transport med to handicapbusser til og fra vaccinecentret i Roskilde, og her der det korrekt, at der er blevet kigget på de ældste borgere først.

- Vi har jo i sagens natur daglig, mundtlig kontakt med alle de pågældende borgere i gruppen, og her har vi så valgt primært at tilbyde de ældste borgere transportmuligheden, så blandt de 36, der nu skal afsted er de fleste +85, og enkelte i gruppen er 65-85 år, forklarer Ældre- og Sundhedschefen.

Med hensyn til, hvem der kan komme afsted og hvornår for at blive prikket, så understreger Maiken Ruders, at den enkelte borger er nødt til at vente på at få besked fra Region Sjælland.

- Vi har som nævnt afleveret alle relevante cpr-numre, men hvis ikke man har fået enten et kvikbrev eller en besked i sin e-boks, så er man ikke skrevet på selve vaccinations-listen endnu, og så er både borgeren og de pårørende nødt til at væbne sig med lidt mere tålmodighed, siger hun.

- Vi arbejder alle sammen stort set i døgndrift og får tingene afviklet så hurtigt som overhovedet muligt.