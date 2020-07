Børnedyrskuet er aflyst i år - og det vil med garanti blive savnet af både store og små. Foto: Lene Ploug Frederiksen

Det store, årlige børnedyrskue bliver aflyst

Køge - 22. juli 2020 kl. 09:00 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Som endnu et af Covid-19's ofre har vi taget beslutningen om, at aflyse dette års børnedyrskue i Borup.

Sådan lyder det fra arrangørerne Borup KFUM og Skovbo Y's Men's Club.

Børnedyrskuet i Borup, som ellers skulle have fejret 45-års jubilæum, er en institution i Borup og har hvert år omkring 1000 besøgende, hvilket i år vil være over Regeringens grænse for forsamlinger.

Skuet har været drevet igennem alle årene af Skovbo Y's Men's Club, som derigennem har haft en hovedindtægtskilde til foreningen med det hovedformål, at kunne uddele midler til støtte til foreninger i lokalområdet for børn og unge.

Grundet flere omstændigheder, har Skovbo Y's Men's Club valgt at overdrage Børnedyrskuet i Borup til KFUM-Spejderne i Borup, således at spejdergruppen får Børnedyrskuet overdraget efter en kort overgangsperiode - i 2021 arbejder de to foreninger »side om side«.

KFUM Spejderne i Borup har gennem de sidste 15 år trofast støttet op omkring Børnedyrskuet ved gratis at bage pandekager og lave aktiviteter for de besøgende.

- Børnedyrskuet er mere end kun et sted, hvor børn og unge kan udstille deres kæledyr, det er også et traditionsrigt arrangement, hvor alle i lokalområdet, som har lyst til at mødes og hygge, kan være sammen om denne fælles oplevelse, og skuet vil derfor blive savnet af mange, siger arrangørerne.

- Lokalområdet støtter altid fantastisk op omkring arrangementet. Ikke kun de lokale handlende og virksomheder, som udlåner materiel gratis eller sponsorerer dette, men også de mange frivillige kræfter, som troligt kommer og hjælper med i det store opstillings- og nedtagningsarbejde, der er i dagene op til og efter skuet.

- For at håndtere denne større logistik starter kommunikation og planlægning allerede tidligt i februar, og vi har derfor måttet tage beslutningen om aflysning på et tidspunkt, hvor det er meget usikkert, hvordan samfundet vil blive i midten af august, forkklarer de.

- Når vi ser på prognoserne nu, er vi glade for at vi tog beslutningen, og den står vi ved, på trods af, at både KFUM-Spejderne i Borup og Skovbo Y's Men's Club går glip af den store indtægt, som skuet giver de to organisationer.

De to foreninger er allerede i fuld gang med at planlægge, hvordan skuet i 2021 skal være, så de kan give alle, både udstillere og gæster, en god oplevelse til den tid.

Beslutningen har som nævnt ikke været let, men Skovbo Y´s Men's Club glæder sig midt i skuffelsen over at kunne overdrage dyrskuet til KFUM-spejderne, som kan og vil videreføre det i samme ånd samt tilføre det ny energi og ideer.

- Vi takker alle for den store opbakning gennem årene og håber, at den også tilfalder spejderne fremover, lyder det fra Skovbo Y's Men's Club.

- I ønskes alle en rigtig god sommer og på gensyn i 2021.