Corona Camping-ejer Michael Farnø, mener, at der er en betingelse i forslaget, som ødelægger det for campingpladsen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Det mener politikere om mulig camping-dispensation Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Det mener politikere om mulig camping-dispensation

Køge - 07. juli 2021 kl. 13:56 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Et forslag fra Christiansborg bliver ikke mødt med jubel i Køge-området. Forslaget, som er blevet sendt videre fra erhvervsudvalget til Folketinget, har til formål at give dispensation til at lade borgere bo på campingpladser året rundt.

Men en af dem, som ikke er glad for det forslag, er Niels Rolskov, formand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommune.

- Jeg bryder mig ikke om forslaget. Jeg tror, at det bliver rigtig svært at få så lang en periode i campingvogn til at leve op til ansvarlige boligstandarder i vintermånederne, siger han.

I forslaget bliver der lagt op til, at det er den enkelte kommune, som skal give tilladelse til helårscamping, og at det også er kommunen, der skal vurdere ansøgninger fra borgere, som ønsker at bo på campingpladsen hele året.

Meget skal afklares Niels Rolskov vil på nuværende tidspunkt ikke love, at han kommer til at stemme for, at Køge Kommune eksempelvis skal give Corona Camping ved Borup lov til at have personer boende hele året rundt.

- Jeg vil ikke love Corona Camping noget. Det er meget, som skal afklares. Hvordan kan man kan garantere optimale boligstandarder, hvad gør man eksempelvis med hjemmehjælp og hvem skal kontrollere, at det kun er det tilladte antal, som rent faktisk bor der fast?, siger han og uddyber:

- Hvis man (Folketinget, red.) gør det officielt, får kommunen et ekstra ansvar på mange måder.

Niels Rolskov fortæller, at Enhedslisten på Christiansborg var imod forslaget.

Thomas Elm Kampmann (K), der er medlem af Klima og Planudvalget, har ikke det store imod at lade folk bo på en campingplads året rundt, men der er aspekter i forslaget, som han ikke er tilhænger af.

- Jeg vil umiddelbart have det okay med, at folk kunne få lov til at bo året rundt på en campingplads. Det er selvfølgelig ikke alle, som er til villa, Volvo og vovse, siger han og uddyber:

- Dog synes jeg også, at det er fint at regulere det med en procentsats på 5 pct., så det sker under ordnede forhold, siger han.

I forslaget er der lagt op til, at kommunen skal stå for en del af vurderingen af, hvem som skal have tilladelse til at bo på en campingplads hele året rundt.

- Der kan være stor forskel på de familier, der ønsker at kunne opholde sig på en campingplads i vintermånederne, og derfor bør kommunen også tage højde for den enkelte borgers, den enkelte families og det enkelte barns behov, når den vurderer, om vedkommende kan optage en af de pladser på en given campingplads, står der i forslaget.

Og den mængde ansvar, er Thomas Elm Kampmann ikke begejstret for, at kommunen skal varetage.

- Jeg synes slet ikke om, at kommunen skal være smagsdommere for, hvem der må og ikke må få en plads, som gælder hele året på en campingplads. Det vil jeg have det rigtigt svært ved, så vil jeg hellere have den nuværende ordning.

Vil du kunne godkende den mulige nye ordning i Køge Kommune?

- Nej, ikke på præmissen med at vi skal visitere.

Ikke langsigtet løsning Heller ikke i Venstre i Køge er der opbakning til forslaget fra Christiansborg.

- I Venstre vil vi gerne sikre ordentlige forhold for vores medmennesker og vores natur. Dette forslag gør ikke nævneværdig forskel for nogen af delene, skriver Ken Kristensen i en skriftlig kommentar og uddyber:

- Campingregulativet har til formål at beskytte de idylliske områder, som campingpladser oftest er placeret ved, samt sikre lige og ens konkurrencevilkår campingpladserne imellem.

Spidskandidaten fra Venstre, Ken Kristensen, er ligesom Niels Rolskov og Thomas Elm Kampmann ikke begejstret for forslaget.

- Vi mener lovgivningen skal overholdes og finder derfor ikke omhandlende forslag, om 5 pct. af campingpladsens campister kan bo der året rundt som en langsigtet, bæredygtig løsning, hverken for vores natur eller medmennesker, afslutter han.

Campingplads ikke tilfreds Og det er ikke kun lokale politikere, som ikke har den store fidus til forslaget.

Tirsdag kunne DAGBLADET fortælle, at ejeren af Corona Camping nær Borup, Michael Farnø, ikke synes, at forslaget er optimalt. Dog af nogle andre grunde end politikerne.

Det er særligt betingelsen om, at en campingplads kun kan have helårspladser på 5 pct. af pladsens samlede enheder, der ødelægger det for ham.

- Selve forslaget er vi faktisk imod. 5 pct. af vores enhed er fem vogne. Det bliver så pludselig fem luksuspladser, hvor der skal udvælge nogle få heldige, sagde han.

Ifølge TV 2 er forslaget om en dispensationsordning blev fremsat i 2020 af Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti.

relaterede artikler

Campingchef kritiserer politikere med skyklapper på 15. januar 2021 kl. 19:08

Måske »kattelem« til helårscampister 15. januar 2021 kl. 18:02

Regeringen vil ikke have trailerparks 14. januar 2021 kl. 16:11