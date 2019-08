Selvom ungerne griner, så er det stadig børneområdet, der kæmper den hårdeste kamp for at holdebudgettet. Foto: Kim Rasmussen

Det lysner for anstrengt økonomi

Køge - 29. august 2019 kl. 18:18 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter den tredje af fire årlige økonomiske redegørelser i forhold til budgettet, ser det ud til, at pengene snart stemmer i den kommunale husholdning. Dog halter det stadig på børneområdet.

Der blev i går aftes gjort status over kommunens økonomi, som det seneste halvandet år har haltet betydeligt.

Der har været blinkende røde tal, som har tvunget store besparelser igennem i alle udvalgene. Det gælder blandt andet et anlægsstop for alle ikke-igangværende anlægssager.

Men nu er meldingen, at økonomien er i balance. Det betyder, at pengene stemmer, og at de er blevet brugt der, hvor de oprindeligt blev budgetteret med.

Borgmester Marie Stærke (S) roser både politikere og forvaltningen for at holde styr på kommunekassen.

- Jeg er både stolt og glad over, at de politiske udvalg har leveret på det, vi lovede hinanden i begyndelsen af året, så vi nu kan se hinanden i øjnene og glædes over et budget, som er i balance. Økonomisk ansvarlighed betyder i sidste ende tryghed for borgerne og for vores medarbejdere. Når man kender sin økonomi og har styr på budgettet, bliver der færre grimme overraskelser i form af pludselige krav om besparelser, siger hun.

Køge Kommunen står et glædeligt sted med et lille overskud i pengekisten.

Skår i glæden Det er dog ikke over hele linjen, at pengene er i balance. I Børneudvalget kæmper de stadig med at holde sig inden for budget. Udfordringen for udvalget handler primært om demografien, lyder det enstemmigt fra hele byrådet. Og det er egentligt glædeligt, udtrykker Pernille Sylvest (S), formand i udvalget.

- Det er i udgangspunktet en positivt ting, for det betyder, at flere er kommet i arbejde, flere børnefamilier er flyttet til, og det er også det, byrådet har som mission, og som der arbejdes rigtig hårdt for i de enkelte udvalg, siger hun.

Udvalget startede året med engangsbesparelser for 10 millioner, hvor der i anden økonomiske redegørelse så kom udfordringer med demografien, siger Pernille Sylvest.

Løsningen er indtil videre at skyde problemet til årets fjerde økonomiske redegørelse, for at se om børneudvalget kan trække budgettet i mål. Og den del er der bred enighed om fra alle partier.

Kassetræk er sidste udvej Dog er Venstre lidt loren ved forklaringen om demografien som ene syndebuk.

- Hver eneste gang vi har de her drøftelser, er børneudvalget løbende i udfordringer. De er i knæ og demografien bliver tit og ofte brugt som argument. Det kan givetvis være rigtig noget af vejen. Det anerkender vi naturligvis. Men det handler også om, hvordan man leder og styrer sin økonomi, siger Ken Kristensen, gruppeformand i Venstre.

Han udtrykker enighed i at afvente situationen til fjerde økonomiske redegørelse og underbygger sin forklaring med, at et kassetræk er for tildigt, og at det i øvrigt, skal være sidste udvej.

- Men vi forventer også i den sammenhæng, at man i børneudvalget kigger stramt på økonomien, så man også viser, at man er interesseret i at vise besparelsespotentiale, siger han.

I Dansk Folkeparti er man usikre på, om børneudvalget overhovedet når i mål.

- Men modsat kan jeg så sige, at i DF er vi løsningsorienterede. Hvis vi kan se, at man har gjort, hvad man kan, så kan vi ikke gøre mere, og hvis vi ender der, så må vi finde de penge et sted, siger Bent Sten Andersen, formand i ældre- og sundhedsudvalget.

Byen vokser Udover de overordnede flotte tal i budgettet, viser den økonomiske redegørelse, at byudviklingen går efter borgmesterens forventninger. Byrådet godkendte nemlig salg af arealer på jordforsyningens område på 17 millioner kroner, som ryger i kassen som et engangsbeløb - og det pynter.

- Salget af jord er bare et af de synlige beviser på, at Køge Kommune er endog meget interessant for investorer, erhvervsliv og familier, der flytter ud af hovedstaden. For Køge Kommune betyder det, at vækst er med til at betale velfærd, siger Marie Stærke.

De præcise rammer for Køge Kommunes økonomi er endnu ikke helt på plads, idet årets økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen først skal forhandles færdig.