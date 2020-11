Se billedserie Jesper Havaleschka fortæller, hvor den kommende udeskole får klasselokaler i de naturskønne områder ved Bjergvej. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Det grønne fællesskab - ny udeskole er godt på vej

Køge - 02. november 2020 kl. 13:10 Af Lars Andersen

- Vores ældste datter skal starte i skole til sommer næste år, og vi har ikke kunnet finde et eksisterende sted, der passer til hverken de behov eller de værdier, vi gerne vil have opfyldt.

- Og hvad gør man så - ja, så må man jo lave sin egen skole.

Sådan forklarer Jesper Havaleschka, der dels er far til Annelise - som er den førnævnte datter - og dels er kontaktperson for den initiativgruppe, der står bag det kommende skoleprojekt »Skolen ved Lille Syd«.

Han er også Peter Aalbæks svigersøn og flyttede for to år siden sammen med familien fra stenbroen på Østerbro og ud under åben himmel på Bjergvej i Herfølge, hvor Peter Ålbæk som bekendt er ved at etablere sin drøm om en økologisk landsby.

- Det har vi på ingen måder fortrudt, for her er alt det grønne fællesskab, vi drømte om, men samtidig må vi konstatere, at vi savner et skoletilbud, der rammer ind i de værdier, vi har herude, forklarer Jesper Hava- leschka.

Solid baggrund

Han har selv en solid baggrund og viden om undervisning, idet han både er uddannet lærer og har en kandidatgrad i undervisningsvidenskab fra Aarhus Universitet. Han har også i en årrække arbejdet som lærer.

- Jeg har gennem årene stiftet så rigeligt bekendtskab med alt for store klasser, hvor det som lærer er umuligt at nå at få talt med den enkelte elev, og ikke mindst det frygtelige indeklima, som reelt er folkeskolernes største udfordring, siger han.

- Talrige rapporter viser hvert eneste år, at indeklimaet har enorm betydning for elevernes indlæring, deres præstationer og i sidste ende karakterer - der bliver bare ikke gjort noget ved det.

- Vores nye skole bliver derfor en udeskole, hvor eleverne skal være ude i naturen så meget som muligt, og når undervisningen kommer til at foregå indendøre, bliver det i specialbyggede skurvogne, der er indrettet til formålet, understreger Jesper Havaleschka.

Har eksperter i ryggen

Mens initiativgruppen bag den nye skole primært består af forældre, der gerne vil give deres - og andres - børn et anderledes tilbud, så er det ikke helt nok til at få en langtidsholdbar friskole op at stå, erkender han.

- Vi ved jo slet ikke nok om alle de forskellige aspekter, og derfor er vi super glade for, at vi har fået etableret et »Advicery Board«, som er en slags uformel bestyrelse af eksperter, der kan give os gode råd, så vi får etableret den helt rigtige skole med de værdier, som vi lægger vægt på.

- Vi har også allerede fundet den kommende skoleleder, og det er Per Slyngborg, som er tidligere forstander på Eriksminde Efterskole, hvor blandt andre to af Peter Ålbæks egne børn har gået.

- Så vi rigtigt godt i gang med at få forankret de værdier, vi gerne vil lægge vægt på, i den kommende hverdag på skolen, og samtidig er vi meget bevidste om, at vi også skal aflevere nogle børn, der er fagligt dygtige, slår Jesper Havaleschka fast.

0.-6. klasse

Skolen skal drives efter grundtvigianske principper, og det skal primært handle om nærhed og tid til det enkelte barn.

- Derfor kommer vi heller ikke til at have mere end højest 14-16 elever pr. klasse, siger han.

- Vi lægger ud med 0. til 6. klasse, og det kræver godt 100 elever for at det kan løbe rundt økonomisk.

- Vi planlægger også at oprette en sfo, så der er tilbud til børnene udover selve skoledagen.

Jesper Havalaeschka har i sin tid som lærer oplevet mange børn og unge kæmpe med stress og utilstrækkelighed, og han er ikke i tvivl om, at det skyldes, at de savner nærvær, med de mennesker, der er omkring dem.

- Det er en værdi, vi kommer til at lægge meget vægt på, og samtidig er vi som sagt meget opmærksomme på både fagligheden og teknologien, siger han.

- Men det bliver med garanti en skole, hvor både iPad og smartphone bliver afleveret ved indgangen.

Kom til info-møde

Det bliver også en skole, hvor forældre og elever bliver meget mere inddraget end i en almindelig folkeskole.

- Vi kommer til at bruge pengene der, hvor de gør mest gavn, så ting som rengøring kommer forældre og elever selvfølgelig til at tage sig af, siger han.

- Og så er det da min drøm, at eleverne tidligt får lært at tage ansvar for hinanden på tværs af aldersgrupper og klassetrin, og at for eksempel de ældre elever kan hjælpe til, når vi har arrangementer i forsamlingshuset Lille Syd.

Interesserede kan høre meget mere om den kommende udeskole, når der inviteres til informationsmøde i forsamlingshuset Lille Syd på Bjergvej 8 i Herfølge torsdag den 19. november kl. 19-21.

Læs mere om projektet på Facebook på siden »Skolen v. LilleSyd«.