Lidl har stillet det gamle posthus på Jernstøbervænget til rådighed for Region Sjælland som nyt teststed. Foto: Jørgen. C. Jørgensen

Det gamle posthus bliver nyt teststed

Først var det kun om onsdagen på rådhuset, så blev det på alle hverdage fra mandag til fredag, men på Teaterbygningen, og nu skal borgerne i Køge til at vænne sig til endnu et nyt teststed.

Fra på mandag kommer den ubehagelige men nødvendige ting med den store pind langt ned i halsen nemlig til at foregå i det gamle posthus på hjørnet af Jernstøbervænget og Vestergade.

- Vi har fra starten vidst, at brugen af Teaterbygningen var en midlertidig løsning, og derfor har vi været på udkig efter et andet centralt sted, lyder meldingen fra Region Sjællands presseafdeling.

Udover de mange parkeringspladser, som iøvrigt er gratis, ligger der også et busstoppested lige det gamle posthus.

Husk at bestille tid

I forbindelse med flytningen lover Region Sjælland desuden, at alle, som har bestilt en tid til test på Teaterbygningen i næste uge, vil få en besked via sms eller mail om, at teststedet nu er flyttet til Jernstøbervænget, så de ikke skal gå forgæves.