Se billedserie Mandy Christensens søn satte huen på sin glade mor. Foto: Køge Handelsskole

Det er aldrig for sent: 48-årig mor blev årets første EUX-student

Køge - 18. juni 2021 kl. 11:18

Det er aldrig for sent at tage sig en uddannelse. Fredag kunne Mandy Christensens søn stolt sætte hue på sin mor, som blev årets første EUX-student på Køge Handelsskole.

Mandy Christensen er 48 år og har arbejdet med regnskab og kontor i mange år - uden at have papir på det, hun kunne. Det har hun nu:

- Jeg har ikke fortrudt et sekund, at jeg har valgt at studere sent i livet. Jeg har lært utroligt meget, også om mig selv. Og så har jeg mødt mange fine mennesker, og har fået et godt netværk, siger Mandy

Mandy er alene med sine to børn, så det fleksible i EUX Business-uddannelsen tiltalte hende og hun valgte at fordybe sig i fagene over tre år i stedet for to:

- Det er en super god løsning, når man har forpligtelser og børn, og for mig har det også betydet, at jeg har kunne levere et godt resultat til slut.

Mandy havde tænkt på, om hun ville falde uden for pga. sin alder, men det har slet ikke været tilfældet, tværtimod.

- Det har bare givet ekstra respekt, når jeg har sagt noget, griner Mandy.

Mandy har nydt at gå på Køge Handelsskole og at kunne fordybe sig i at lære nye fag. Faktisk har hun fået så meget smag for det, at hun skal læse videre til Financial controller.

- Der er en del, der har rystet på hovedet af, at jeg skulle til at tage en uddannelse i min alder, "det ville de aldrig gøre". Men det er det bedste, jeg har gjort for mig selv, og jeg kan kun råde andre til at starte på en uddannelse, hvis de har mulighed for det. Det er en investering i dig selv - og det giver jo langt bedre jobmuligheder at have papir på sine kompetencer, fastslår Mandy.