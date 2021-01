Derfor er der stadig åbent på genbrugspladsen - husk at holde afstand

Køerne var lange som til et ophørsudsalg, da genbrugspladserne i foråret sidste år åbnede portene igen, efter i første omgang at være blevet ramt af den første store coronanedlukning af samfundet.

- Vi opfordrer folk til at komme i ydertidspunkterne, lige som man gør i dagligvareforretninger, så vi kan fordele besøgene jævnt ud over hele dagen. Dertil kommer, at der er en række forholdsregler, når man er på pladserne, og vi oplever generelt, at de besøgende er gode til at overholde retningslinjerne, siger Rie Døllner.