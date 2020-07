Foto: FROM

Livredderne er på plads hver dag kl. 10-18 til og med uge 32. Foto: Jesper From

Der er kommet livreddere ved havnebadet

I maj måned blev Venstres forslag om livreddere ved Køge Marinas havnebad skudt ned af et flertal i Kultur- og Idrætsudvalget, der ikke mente, man skulle bruge penge på livreddere.

Derfor var et den noget overrasket Ken Kristensen fra Venstre, der forleden var en tur på marinaen for at få en dukkert.