Se billedserie - Jeg kan ikke mindes, at vi har haft så travlt i januar tidligere, og jeg har været mægler siden 1985, siger ejendomsmægler Søren Lauritsen, Danbolig.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Der er fuld damp på boligmarkedet i Køge Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der er fuld damp på boligmarkedet i Køge Kommune

Køge - 06. februar 2021 kl. 06:18 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Der var rigtig godt gang i det lokale boligmarked i 2020, og tendensen ser ud til at fortsætte gennem 2021 med et forholdsvis lavt udbud af boliger til salg kombineret med et attraktivt område som nogle af de bærende drivkræfter.

Læs også: Så meget hus får du for to millioner

Det er meldingen fra Danbolig Køge, hvor opsummeringen af 2020 lyder således:

- Sidste år blev der solgt rekordmange boliger til rekordhøje salgspriser. Mange boligejere har derfor fået et markant løft i deres friværdi og har samtidig udsigt til yderligere stigninger i de kommende år. Den udvikling kan boligerne være godt tilfredse med, siger indehaver Søren Lauritsen fra Danbolig Køge.

- Der er fuld damp på boligmarkedet i vores område. Der er rigtig mange købere og ikke så mange sælgere, og hvis vi havde 100 huse mere til salg, så kunne vi også sælge dem, siger ejendomsmægleren.

- Jeg kan ikke mindes, at vi har haft så travlt i januar tidligere, og jeg har været mægler siden 1985, smiler han.

Søren Lauridsen forklarer, at han umiddelbart har svært ved at se, hvad der kan bremse udviklingen på den korte bane, hvor alle faktorer i Køgeområdet trækker i samme retning: Lave renter, mange tilflyttere og et relativt lille udvalg af boliger til salg.

- Jeg er spændt på at se, når coronaen er overstået, for da forventer jeg umiddelbart, at der vil komme mere til salg, men det vil ikke være nok til at forhindre yderligere prisstigninger i år, siger Søren Lauritsen.

Danboligmægleren opfordrer købere til at kigge bredt, for trods det ophedede boligmarked er der stadig gode muligheder, hvis man er åben over for at søge uden for de større byer.

Han fremhæver for eksempel en glimrende familiebolig i Nørre Dalby på hylderne. Her får en kommende køber 131 kvadratmeter til lige under to millioner kroner. Huset er opført i 1977 og ligger på en 755 kvadratmeter stor grund med udsigt over marker og natur, lige som det ligger tæt på skov og sø.

Desuden ligger det tæt på stationsbyen Borup, og der er heller ikke langt til motorvejen, så det er også et fint valg for pendlerfamilier.

Den seneste boligprisprognose fra Nordea omfatter en opjustering af forventningerne til huspriserne i 2021 og 2022. I år forventes huspriserne at stige med 3,4 procent fra januar til december og med yderligere 2,4 procent i samme periode næste år.

Den nye prognose varsler godt nyt til boligejerne. I december sidste år kostede et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter i Køge 2.839.000 kroner, og hvis udviklingen følger prognosen, forventes prisen at stige til 2.936.000 kroner ved udgangen af 2021 og til 3.006.000 kroner ved udgangen af 2022.

I Køge kan en gennemsnitlig boligejer derfor se frem til en gevinst på 97.000 kroner i år og 70.000 kroner næste år. Det svarer til en samlet gevinst på 167.000 koner over to år, hvis huspriserne i kommunen udvikler sig, som hele landet forventes at gøre.

relaterede artikler

Det kan man få for to millioner i Lejre 06. februar 2021 kl. 06:33

To millioner rækker til et håndværkertilbud i Allerød 06. februar 2021 kl. 06:27

Billeder: Her er fire huse til salg til to millioner 06. februar 2021 kl. 06:16