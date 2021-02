Der er fortsat lyntest ved Wika på Gymnasievej

I Køge betyder det helt konkret at, der fra i dag, mandag den 1. februar, ikke længere er mulighed for at blive testet i Køgehallerne, men man kan fortsat få lavet en såkaldt lyntest ved Wika Meny på Gymnasievej, hvor SOS allerede den sidste uges tid har haft opstillet en mobil testvogn.

Den kommer foreløbig resten af februar til at stå fast ved Meny, hvor man kan blive testet uden tidsbestilling og få svar allerede efter et kvarters tid.

Kviktesten er et vigtigt værktøj i arbejdet med at få COVID-19 under kontrol. Vi har i Region Sjælland placeret de faste teststeder ud fra kriterier som geografi i forhold til regionens egne testcentre, ligesom vi også har set på, om der ligger store uddannelsesinstitutioner eller virksomheder, som det vil være hensigtsmæssigt at tilgodese, siger Anne Øster Hjortshøj, enhedschef i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.