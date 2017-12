Der bliver fuldt hus til juleaften på Skipperkroen

I starten af oktober bragte LørdagsAvisen en historie om Skipperkroen, hvor én af restaurantens kokke havde fået en god idé - nemlig at sende en føler ud om det kunne lade sig gøre at afholde en juleaften for dem, der skal sidde alene derhjemme, eller måske kun er et par stykker til at fejre julen sammen.