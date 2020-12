- Ministeren har en holdning til, at de her unge mennesker ikke profiterer ret godt af at være derhjemme. Det er jeg helt enig i, og det kan vi også se, siger Jesper Madsen, der er direktør hos FGU Midt- og Østsjælland.Foto: FGU

Denne gang må FGU beholde eleverne: Vi holder dem i gang

Køge - 09. december 2020 kl. 16:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Da det meste af landet lukkede ned i foråret, blev eleverne på landets FGU-skoler sendt hjem for at få virtuel undervisning. Men for flere af de unge elever, var det ikke en positiv oplevelse at sidde derhjemme alene, og derfor er der nu glæde hos FGU Midt- og Østsjælland over, at den nuværende nedlukning af uddannelsesinstitutioner i 38 kommuner ikke omfatter den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

- Ministeren har en holdning til, at de her unge mennesker ikke profiterer ret godt af at være derhjemme. Det er jeg helt enig i, og det kan vi også se, siger Jesper Madsen, der er direktør hos FGU Midt- og Østsjælland.

Skolernes elever og medarbejdere skal derfor fortsat møde fysisk op til undervisning, og de planlagte prøver kan ligeledes fortsat afvikles inden for de sundhedsfaglige retningslinjer. Man fortsætter altså som udgangspunkt, som man har gjort den seneste tid med almindelig undervisning indenfor retningslinjerne om afstand, mundbind og afspritning.

Kort om FGU Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der hverken har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og har behov for en afklaring.

FGU Midt- og Østsjælland er én ud af 27 statsfinansierede og selvejende institutioner i Danmark, der i 2019 erstattede en række forberedende tilbud til de unge, der hverken er i job eller uddannelse.

FGU Midt- og Østsjælland dækker kommunerne Køge, Faxe, Stevns, Ringsted og Sorø, og herunder driver den regionale institution fire skoler i henholdsvis Køge, Faxe og Ringsted.

Uddannelsen bygger på praksis, produktion og praktik og består af tre spor. Derudover blandes eleverne fortsat heller ikke på valgfagshold, mens nogle aktiviteter er lukket ned, og eleverne heller ikke spiser sammen.

Holder skruen i vandet Spørger man Jesper Madsen, har det en positiv effekt, at de unge FGU-elever fortsat kan få fysisk undervisning på skolerne.

- Jeg kan godt lide beslutningen, så vi kan holde vores elever i gang og stadig have fokus på deres personlige, sociale og faglige progression, så de kan komme videre i uddannelsessystemet. Hvis de går i stå, vil det tage endnu længere tid, før de kan komme videre til en ungdomsuddannelse, understreger direktøren.

Han fortæller, at nogle elever kan blive ramt på motivationen, hvis de skal sidde derhjemme og have fjernundervisning.

- Når vi fortsat kan holde skolerne åbne, kan vi støtte eleverne i at blive ved med at holde skruen i vandet. Hvis de oplever mange afbrud, kan det give udfordringer, og de kan have svært ved at komme tilbage på sporet. Mange ville også have vanskeligt ved at deltage i onlineundervisning og holde motivationen oppe, hvis de var sendt hjem, påpeger Jesper Madsen.