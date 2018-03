Se billedserie Sort Sol er kendt for et cool image - der tænkes over kunsten hos de formummede stjerner. Foto: Martin Bubandt.

Den sorte sol brænder stadig

Køge - 18. marts 2018 kl. 05:59 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der vil være en spredning på hele 34 år mellem det ældste og det nyeste nummer, når Sort Sol giver koncert på Teaterbygningen på torsdag. En blandet buket af velkendte punkriffs, mindst én ballade og nye elektronisk baserede numre bliver præsenteret i et forrygende lysshow, lover guitarist Lars Top Galia.

Selv efter årtier og hundredvis af koncerter i ind- og udland, oplever han stadig hver enkelt koncertsituation som unik og motiverende uanset om han spiller for titusinder på Roskilde Festival eller en fyldt teatersal i Køge. Den sorte sol brænder stadig.

- Der er det særlige ved en koncert, at der er kun noget, hvis du gør det virkelig godt. Du bliver nødt til at gøre en kraftanstrengelse. Det starter som en sitren i kroppen en times tid før du skal optræde. Lidt kliché-agtigtigt kalder nogle det »at træde ind i zonen«. Det er den dér følelse. Du får et særligt fokus. Og du kan simpelthen ikke holde ud, hvis du ikke gør det godt. Det er den samme forløsning, når det går godt og samme frustration, hvis det ikke går så godt. Og skulle det ikke gå godt - det sker heldigvis meget sjældent - så får du det ikke godt før næste koncert, forklarer guitaristen om den tilstand, der rammer ham ved koncerterne og tilføjer med et grin:

- Derfor er den sidste koncert på en turné særligt farlig!

Mens han finder en umiddelbar motivation i selve koncertsituationen, er publikums antal knapt så afgørende. Sort Sol har optrådt for alt »mellem 100.000 i Rusland til 18 mennesker« som han siger. Grundfølelsen er den samme og Lars Top Galias motivation svigter ham ikke. Publikum kender ham som den cool, energiske og ofte flamboyant klædte rockstjerne på scenen.

- Der er dét på spil, at vi frygter ikke at gøre det godt. Det er et psykologisk rum. Det er et konkurrencegen og ligesom store sportsfolk. De vil også vinde hver gang. Der går nærmest blodrus i det - byttet skal nedlægges. Det er måske et mere præcist billede, mener guitaristen.

Han er en af komponisterne af Sort Sols helt store hit »Let your fingers do the walking«. Et uundgåeligt nummer på bandets sætliste, som ellers gennemgår justeringer i løbet af en turne som den nuværende. Køge er det sjette stop ud af ialt 15 koncerter - derefter følger cirka ti koncerter hen over sommeren.

- Der er kontant afregning fra publikum, hvis vi ikke har »Fingers...« på sætlisten. Det kan du godt mærke, siger Lars Top-Galia med et let nervøst grin og tilføjer:

- Vi har dog valgt at instrumentere det lidt anderledes, end vi ellers har gjort. Mandolinen er afløst af en peddle-steel guitar. Det nummer er blevet folkets nummer og er ligesom helt uden for alt andet, vi har lavet. Det er på linje med »Kvinde min« og nogle få andre numre - en moderne klassiker, mener han.

Guitaristen forudser en stærk oplevelse, hvis turneen holder det hidtidige niveau. Det gælder først og fremmest musikken - men også et massivt, men ikke overdrevet lysshow.

- Det er et sansebombardement. Det virker bare godt. Vi stiller med et hårdt hold - både af musikere og teknikere, lover Lars Top-Galia.

Sort Sol spiller på Bygningen torsdag den 22. marts klokken 20. billetter kan købes på www.bygningen.dk.