Den sidste slat af udbygningen

- De nye lejeboliger er et godt bidrag til et mangfoldigt udbud af boliger i Stationsområdet. Vi har i forvejen en del ejerlejligheder i området, så det er rigtig glædeligt, at det i kraft af byudviklingen også bliver muligt at leje en spritny bolig midt i byen og meget tæt på tog og busser, sagde Køge Kysts projektdirektør Peter Kjølby i forbindelse med, at Agat Ejendomme lagde billet ind på området. Det nye byggeri skal rumme boliger i både et og to plan, fra 65 til 148 kvadratmeter. Der bliver tale om lyse og venlige boliger, hvoraf de øverste har loft til kip og hems. Alle lejlighederne får egen terrasse eller altan, lød det i forbindelse med indgåelsen af aftalen.