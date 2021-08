Se billedserie Giuliano Whitchurch er fra San Diego og drømmer om at blive professionel i Europa. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Den amerikanske fodbolddrøm lever godt i Køge

Køge - 01. august 2021 kl. 07:04 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Byen har i øjeblikket besøg af flere internationale talenter, der er her i anledning af fodboldturneringen Capelli Sport Cup, hvor hold fra Europa og USA spiller på stadion i Køge.

16-årige Giuliano Whitchurch fra San Diego er en af de lovende spillere, som turneringens tilskuere kan opleve hen over weekenden. En venstreback, som er meget begejstret for sit besøg i Danmark.

- Det har været virkelig fedt at opleve en anderledes kultur her i Danmark sammenlignet med USA. Alle folk har været meget imødekommende. Vi bor på et hostel her i Køge, hvor de også har været virkelig indbydende, ligesom folk er her på stadion. Vi er også kun blevet mødt af venlige mennesker på gaden, som forsøger at komme i kontakt med os, fortæller han.

Bedste amerikanere Det amerikanske fodboldtalent spiller i Køge for Capelli Sport USA U19, som er et sammensat hold af de bedste spillere fra sportstøjvirksomheden Capelli Sport´ samarbejdsklubber.

Torsdag viste holdet da også prøver på sit talent, da amerikanerne slog HB Køge U19 med 4-2.

- Turneringen har indtil videre været fantastisk. Alle her behandler vores hold professionelt, og det er en fed mulighed at spille mod nogle af Europas gode hold. Det er en stor oplevelse at møde danske, græske og tyske hold, blandt andet fordi man opdager forskellige måder at spille fodbold på.

Store drømme Han er vokset op i en familie med italienske rødder, så selvom »soccer« står i skyggen af basketball og amerikansk fodbold i USA, har sportsgrenen altid været nummer 1 for Giuliano Whitchurch.

Og selvom den talentfulde amerikaner rejser hjem til San Diego mandag, håber han, at det ikke er sidste gang, at han er i Europa i fodboldmæssig sammenhæng.

- Min opvækst i en italiensk familie har betydet, at jeg altid har været omgivet af fodbold og særligt den italienske fodboldliga Serie A. Derfor har jeg siden, at jeg var et lille barn altid drømt om at spille for italienske AC Milan og score på et fuldt stadion, fortæller han.

Højt niveau Men selvom drømmen er at ende i Italien, ser han også Danmark som en god sportslig mulighed.

- Jeg så Danmarks landshold spille til Europamesterskabet, og dem heppede jeg faktisk på. I fremtiden vil jeg også gerne spille i Danmark, da jeg synes niveauet her er et af de højeste i Europa, siger Giuliano Whitchurch.

Og måske der ikke går længe inden, at han er tilbage i Danmark og Køge til endnu en turnering.

Per Rud, direktør i HB Køge og Jason Arnold, vicedirektør i Capelli Sport har begge udtalt, at der arbejders på at udvikle turneringen Capelli Cup markant i de kommende år, hvilket skal ende ud i en markant forøgelse af antal deltagende hold.

U19-finalen spilles søndag klokken 10:45 på Capelli Sport Stadion, hvor Giuliano Whitchurch har gode chancer for at være på banen.