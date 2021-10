Se billedserie I Den Hvide By, hvor over 100 virksomheder holder til, er der nu ikke mindre end 24 ladestandere. Det er den første større investering i Køge Kommune, hvor der nu på ét sted er mulighed for at lade så mange elbiler på én gang. Foto: Anders Holt

Den Hvide By bliver lidt grønnere

Køge - 11. oktober 2021 kl. 14:56 Af AF Anders Holt Kontakt redaktionen

I Den Hvide By, hvor over 100 virksomheder holder til, er der netop blevet tændt for ikke mindre end 24 ladestandere. Det er den første større investering i Køge Kommune, hvor der nu på ét sted er mulighed for at lade så mange grønne biler på én gang. Og det er som sagt ikke gjort med kommunale kroner.

- Der er et behov for det her. Vi har mange virksomheder i Den Hvide By, som har en grøn profil og mange som allerede kører elbil. Men det betyder også, at vi kan gøre Den Hvide By endnu mere attraktiv, siger direktør hos CC Ejendomme Køge, Carl Christensen, der har udbygget området, og tilføjer, at det er noget, lejerne efterspørger.

- Vi har jo også interesse i at tiltrække nye lejere. Og så giver det også dem en grøn profil, som de kan profilere sig på og vise frem til deres kunder, gæster og samarbejdspartnere, siger han.

Det er CC Ejendomme, som har sat de 24 elladestandere op til kunder og besøgende i Den Hvide By, og som nemt kan laves om til 48. De står nu spredt forskellige steder i bydelen Den Hvide By, fortæller Carl Christensen.

- Jeg tror, det vil være en naturlig del af udviklingen også fremover, når der bygges, at private virksomheder tænker i lademuligheder til elbiler. Der er allerede mange andre krav, vi skal efterleve. Så jeg tror, det her også bliver en naturlig del af det, siger han.

Typisk er det efterhånden, at de første og fleste elladere bliver sat op af virksomheder eller ved større supermarkeder og indkøbscentre.

Foran kommunen - Vi forsøger jo alle at tage del i omstillingen. Men uden at genere det offentlige, ja, så er vi virksomheder jo nok lidt hurtigere, end de er. Men det er vel også en også en sund og naturlig del af, at det er os, som udvikler og bygger mest, siger Carl Christensen.

Erik Swiatek er formand for Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge Kommune og sidder i byrådet for Socialdemokraterne:

- Vi synes, det er rigtigt spændende, at erhvervslivet er med til at finansiere udviklingen. Det er den rigtige vej, så der ikke kun ligger et massivt pres på, at kun det offentlige skal investere i ladestandere. Jeg håber, det også vil få andre til at tænke i samme baner, siger han.

Tesla har bygget en større ladestation ved transportcenteret STC. Og ved siden af ligger en mindre lademulighed fra E.ON. Andre steder rundt i kommunen har enkelte virksomheder også enten deres egne eller tilbyder til besøgende.

Teknik- og miljødirektør i Køge Kommune, Stig Werner Isaksen, fortæller dog, at når kommunen bygger nyt, skal de nu også sætte ladere op.

Men det er en større udfordring der, hvor elbiler ellers parkerer.

- Der er en efterspørgsel efter ladere på de offentlige arealer. Men det giver lovgivningen os i øjeblikket ikke mulighed for. Men dér hvor vi kan, forsøger vi altså at være med, siger han.

I Køge er der i det offentlige rum mulighed for at lade to biler samtidig på Torvet. Og der er sat to ladere op til hver to elbiler ved parkeringspladserne på Blegdammen i Køge.

Udenfor Køge bymidte har kommunen ladere ved Campus på Handelsskolens parkering og ved Sjællands Universitetshospital.