Se billedserie Det er nogenlunde på pladsen her, at det nye multihus foreløbig er placeret. Foto: Henrik Førby Jensen

Delte meninger om multihus

Køge - 15. december 2017 kl. 17:06 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først var der glæde over, at multihuset bliver til noget, men nu protesterer flere naboer over de tænkte byggeri.

»Det er for højt og ligger det forkerte sted«, lyder det i flere høringssvar til den aktuelle lokalplan for et nyt byggeri på Lellinge Stadion.

Lokalplan 1062 skal bane vejen for et nyt byggeri, som afløser for de udslidte pavilloner og skabe et nyt og moderne hus med plads til omklædning og flere andre aktiviteter. Det er som erstatning for gymnastiksalen på Lellinge Skole, der snart bliver revet ned og i første omgang stod slaget om, hvor mange penge Køge Kommune ville spytte i byggeriet. Nu skal det endelige byggeri til otte millioner kroner projekteres og det kan også få sindene i kog hos de nærmeste naboer.

Torsdag aften holdt arbejdsgruppen møde med repræsentanter fra kultur- og idrætsudvalget, som i sidste ende bliver bygherre på projektet.

Efter mødet fortæller Ulla Nygaard fra arbejdsgruppen, at efter en nærmere diskussion ser man ikke andre muligheder »ud fra de forudsætninger«, der er for byggeriet.

Det handler om at de to store 11-mands-baner på området er »helligt« land og at der derudover også er krav til afstande fra skel, når det nye byggeri skal placeres. Hun forklarer, at når man ser på det store byggefelt på tegningen, så skal man forestille sig, at den kommende bygning bliver trukket så langt ind mod stadion som muligt, og tilsvarende over mod den gamle murstensbygning, der jo bevares.

- Det er den placering, der har været skitseret siden begyndelsen i 2016 og selvom jeg da godt kan forstå, at de nærmeste naboer, på Overdrevsvejen, er utilfredse, så kan man aldrig lægge så stor en bygning, i et allerede bebygget område, uden at genere nogle. Her må det handle om hensynet til de mange på bekostning af de får, fortæller hun.

Nu vil sagen igen blive politisk behandlet først i det nye år og så er forhåbningen, at spaden kan komme i jorden til foråret og at huset kan blive færdig senere på året.