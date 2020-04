Se billedserie Hos Guldminen i Bjæverskov er de klar til at tage imod alle børn igen. Hele legepladsen er delt ind i sektioner, så børnene kan lege i små grupper. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Delte daginstitutioner ude med målebåndet

Køge - 17. april 2020 kl. 14:18 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I kommunens daginstitutioner er dagligdagen ved at vende tilbage - på en anden måde.

Børn, der før legede tæt sammen er nu adskilt af afspærring, der holder dem i små grupper for sig.

- Ja, det er en mærkelig tid og det er mærkeligt at åbne op på den her måde, lyder det fra Pia Oddershede, der er leder af daginstitutionen Guldminen i Bjæverskov.

Fra denne uge har landets daginstitutioner som bekendt fået lov til at genåbne, men der skal tages forholdsregler, så der ikke sker en yderlige udbredelse af coronasmitte og det betyder blandt andet, at Guldminens udendørsarealer er delt op i mindre felter, hvor børnene leger gruppevis.

- Vi har så vidt muligt prøvet at tage hensyn til børnenes relationer, men det kan også være svært med de børn, der for eksempel har mange gode venner, de plejer at lege med, fortsætter hun.

Pia Oddershede fortæller også, hvordan sikkerhedsforanstaltningerne indebærer, at forældre må vente udenfor, hvis der er andre i garderoben, når de skal aflevere eller hente deres børn. Her skal begge parter vaske hænder, når de kommer og går.

- Jeg plejer ellers ikke at opdrage på forældrene, men mange ting er anderledes i øjeblikket, siger hun med et lille smil.

Hun sidder på en bænk udenfor, inde i et af de områder, der er adskilt med bånd, og fortæller, at opdelingen er sket ud fra retningslinjerne om, at et bestemt antal børn kræver et bestemt antal kvadratmeter. Derudover er der også, midlertidigt, ryddet godt ud i legetøjet, så det tilbageværende kan vaskes af, når nye børn kommer til. Der er også ved at blive opsat en »vaskestation«, så små og store kan vaske hænder udenfor. Selvom der er mange nye rutiner, så er noget dog også som det plejer, understreger Pia oddershede.

- Det hele handler om at sikre børn og voksne, men vi står selvfølgelig ikke på afstand og holder børnene væk med en to meter lang pind. Hvis der er brug for det, så er der stadig plads til kram og knus når de for eksempel skal trøstes. I den forbindelse er jeg virkelig glad for, at mit personale er mødt op med ja-hatten på, og der er ingen, der »sparer« sig selv, når børnene har behov for noget, siger hun.

I den forbindelse er hun også imponeret over forældrenes opbakning til hele den nye situation.

- De har taget godt imod det hele og et godt eksempel er de perleplader som nogle forældre selv har hængt op på vores facade, siger hun og viser nogle farverige plader, hvor der med regnbueskrift står:

»Alt bliver godt igen«.