Venstre har på intet tidspunkt ytret, at boliger skulle rives ned eller fjernes, vi har derimod foreslået at dele kunne omdannes til ejerlejligheder eller ungdomsboliger i trit med naturlig fraflytning, skriver Ulrik Sejersdal (V). Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Debatindlæg: Tryghed kommer ikke af sig selv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debatindlæg: Tryghed kommer ikke af sig selv

Køge - 20. oktober 2020 kl. 16:16 Af Ulrik Sejersdal, byrådskandidat for Venstre i Køge Kontakt redaktionen

Følgende er et svar til Niels Rolskov (EL) og Jonas Bjørn Whitehorn (S) og beboerformand for Karlemoseparken, Per Bach Lauritsen.

Venstre vil bekæmpe kriminaliteten i de udsatte områder, det er en kendt sag. Niels Rolskov (EL) mener, at Venstre med de ambitioner udskammer de udsatte områder. Lad os en gang for alle slå fast! -Venstre støtter de udsatte områder, det viser vi ligeledes i de mange konkrete forslag, vi har sat frem. Niels Rolskov mener, at bander og bandeproblemer er ikke eksisterende i Køge. Jeg har ofte henvist til de mange personer, særligt fra Ellemarken, som indtrængende har bedt om hjælp til at få fjernet de kriminelle elementer. Venstre har gang på gang opfordret til, at der lyttes til beboerne, så trygheden omkring deres hjem kan genskabes. Dagbladet har skrevet flere veldokumenterede artikler om bandekriminalitet og grupperinger i Køge. Politiet bekræfter, at der er bandekriminalitet i Køge og at deres vurdering er, at det ulmer i Ellemarken og Karlemosen.

På dagsorden til økonomiudvalgsmødet tirsdag den 20. oktober omtales og behandles bandekriminalitet i Køge. Direkte adspurgt på Facebook benægter Niels Rolskov igen og igen. at Køge har kriminelle bander. Når man i den grad fornægter sandheden og forsøger at forvrænge virkeligheden, minder det mest af alt om propaganda. Den slags hører til i kommunistiske regimer, ikke i et demokratisk land som Danmark.

6. april skriver borgmesteren på Facebook om det seneste knivstikkeri i Ellemarken. En mand blev stukket ned og dræbt. Borgmesteren oplyser, at hun er blevet orienteret om, at drabet ikke er banderelateret. Det viste sig så ikke at være rigtigt. 159 kommentarer er der til dette opslag. Rigtigt mange beboere udtrykker deres frustrationer og ønsker om hjælp til at få fjernet de kriminelle. Den 14. maj skriver borgmesteren, at hun ønsker mere videoovervågning forskellige steder i Køge, og at Ellemarken og Ølby Centret skal prioriteres først. Der er intet sket endnu!

Jonas Bjørn Whitehorn (S) erkender, at der er udfordringer i de udsatte områder, men at "løsningen ikke findes ved at lægge pres på boligområderne". Venstre er helt enige, det er derfor vi støtter de udsatte områder ved at lægge pres på politikerne. Enigheden ophører desværre her. Jonas Bjørn Whitehorn (S) mener, at en del af løsningen kan være at bygge flere almennyttige boliger. Almennyttige boliger koster kommunen penge. Når de bygges, betaler kommunen 10 procent af byggesummen i grundkapitalindskud. Køges andel af almennyttige boliger er i dag 30 procent, hvilket er 50 procent højere en end landsgennemsnittet på 20 procent. Hvis vi fortsætter denne skævvridning af boligpolitikken, har vi ikke råd til at hjælpe vores udsatte områder eller børn og ældre for den sags skyld.

Jeg undrer mig meget over Per Bach Lauritsen voldsomme angreb på Venstre i denne sag. Vi opfordres til at komme på besøg, det gør vi gerne IGEN, for vi besøgte jer jo i foråret. Vi opfordres til kaffemøde, det gør vi også gerne, men du aflyste jo det senest planlagte. Vi taler med folk i området, bl.a. den nærliggende daginstitution, som i den grad oplever utryghedsskabende adfærd lige uden for deres legeplads. Venstre har på intet tidspunkt ytret, at boliger skulle rives ned eller fjernes, vi har derimod foreslået at dele kunne omdannes til ejerlejligheder eller ungdomsboliger i trit med naturlig fraflytning. Venstre har ligeledes rost Karlemoseparken for den flotte sociale indsats og dygtige anvendelse af video overvågning. De mange foranstaltninger, som er etableret, har netop været mulige, da man har været på den ellers så udskældte ghettoliste. Begge dele skaber tryghed i området, fortæller de beboere, vi talte med sidst, vi var på besøg. Der skydes i vores by. Arnestederne for de kriminelle er vores udsatte områder. Det tager vi i Venstre dybt seriøst.

Venstre ønsker at styrke den gode sociale indsats, som allerede er i gang i vores udsatte områder. Den er vigtig og helt nødvendig for at få brudt fødekæden til de kriminelle bander. Men den kan ikke stå alene. De kriminelle skal forhindres i at opholde sig og rekruttere nye unge medlemmer i vores udsatte områder. Venstre har konkret foreslået mulighed for brug af ansigtsgenkendelse, så kriminelle, som er blevet frataget retten til at opholde sig i visse områder, også holder sig væk. Venstre har ligeledes foreslået øget anvendelse af videoovervågning. Karlemosen er her et rigtigt godt eksempel på, at det virker. Sidstnævnte var Marie Stærke enig i før sommerferien. Jeg undrer mig bare over, at Socialdemokratiet så ikke ønskede at afsætte ekstra midler til de udsatte områder, da budgettet blev vedtaget.

relaterede artikler

Svar på debatindlæg: Venstre jager stadig spøgelsesbander 15. oktober 2020 kl. 19:32

Hvornår gør vi noget ved den stigende kriminalitet i vores udsatte boligområder? 15. oktober 2020 kl. 19:03