Det er de rigtige folk, der tager ansvar omkring bordet. En særlig gruppe følger meget detaljeret med i udviklingen og flytter indsatsen, hvor der er behov. Det er en indsats, der bygger på seriøse efterretninger i stedet for lokale rygter. Og den virker, fordi alle handler koordineret, skriver debattør og byrådskandidat (S), Jonas B. Whitehorn. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Debatindlæg: Kriminalitet er en politiopgave; tryghed er vores allesammens opgave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debatindlæg: Kriminalitet er en politiopgave; tryghed er vores allesammens opgave

Køge - 18. oktober 2020 kl. 11:16 Af Jonas Bjørn Whitehorn, byrådskandidat for Socialdemokratiet i Køge Kommune Kontakt redaktionen

DEBAT: Følgende er en kommentar til debatindlægget »Hvornår gør vi noget ved den stigende kriminalitet i vores udsatte boligområder?,« bragt i DAGBLADET og på sn.dk torsdag den 15. oktober.

Marie Stærke er en populær borgmester, der gerne går i dialog med borgerne i Køge. Hun får ofte flere hundrede likes. Alligevel er det nok en overdrivelse, når Ulrik Sejerdal i et læserbrev vurderer, at 150 kommentarer på hendes Facebookvæg efterspørger nye indgreb i de udsatte boligområder. Da et skyderi ramte Køge 22. januar, kommenterede et lidt mere beskedent antal og udtrykte overraskelse og forfærdelse over voldshandlingen i et område, der til daglig opleves trygt og rart.

»Forfærdeligt, det gør mig skuffet og vred,« indleder Marie Stærke på Facebook kort efter skyderiet ved Ølby Station. Nu er det snart et år siden.

For det er grænseoverskridende, når vold eller bander kommer tæt på et boligområde. Og selvom det er en politiopgave at få dem smidt ud igen, så er det en indsats, der kræver samarbejde mellem beboere, boligselskaber og kommune. Der er kun to veje ud af en bande: exit eller fængsel.

Derfor er det godt og rigtigt, at Køge Kommune i lang tid har prioriteret den indsats rigtig højt. Det er de rigtige folk, der tager ansvar omkring bordet. En særlig gruppe følger meget detaljeret med i udviklingen og flytter indsatsen, hvor der er behov. Det er en indsats, der bygger på seriøse efterretninger i stedet for lokale rygter. Og den virker, fordi alle handler koordineret.

Der er oveni købet nye muligheder på vej, så kriminelle elementer hurtigere kan komme til at bo et andet sted end dér, hvor de skaber utryghed. Boligminister Kaare Dybvad Bek foreslår nemlig nu, at kriminelle kan miste lejekontrakten allerede efter første dom. Det speeder processen op, og naboer skal i kortere tid bo med kriminelle elementer.

Det er fuldstændig korrekt, at der er udfordringer i de udsatte boligområder. Alt for mange står uden for arbejdsmarkedet og bliver dermed hægtet af samfundet. Alt for mange står uden den uddannelse, der er nødvendig i den fremtid, vi er på vej ind i.

Løsningen findes ikke ved at lægge pres på boligområderne. Løsningen ligger i løbende at udvikle nye boliger i samarbejde mellem private og almene aktører, og sikre at der løbende bygges nye, billige almene boliger, så de udgør en fjerdedel af nye boligområder. Det vil lette presset på vores store boligområder og gøre det lettere at finde løsninger.

En idé kunne være, at byrådet nedsætter et boligudvalg, der i endnu højere grad kan koordinere de politikker, der styrker politiets arbejde mod banderne i Køge. Udfordrer man trygheden i Køge, skal man genhuses i Villa Gitterly.

relaterede artikler

Hvornår gør vi noget ved den stigende kriminalitet i vores udsatte boligområder? 15. oktober 2020 kl. 19:03