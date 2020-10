Vi har godt styr på, hvad der sker i vores boligområde, så det at en politibetjent har brugt vendingen »det ulmer,« er ikke noget, vi kan nikke genkendende til. Tværtimod, skriver formand for afdelingsbestyrelsen i Karlemoseparken, Per Bach Lauritsen (tv.). Foto: Katrine Wied

Debat om bandekriminalitet: Kom ind i kampen, Venstre

Køge - 19. oktober 2020 kl. 20:09 Af Per Bach Lauritsen, Afdelingsformand i Karlemoseparken og Karlemosekollegiet Kontakt redaktionen

Følgende er en kommentar til læserbrevet skrevet af Ulrik Sejersdal Nielsen (V) med overskriften: »Hvornår gør vi noget ved den stigende kriminalitet i vores udsatte boligområder?«

Set ud af mine øjne, på første parket i en stuelejlighed få meter fra de opholdssteder, de bandekriminelle i sin tid havde i Karlemoseparken, foregår der ikke en pind, eller noget der ligner det, vi tidligere har set. Jeg ser heller ikke nogen samlinger af bandekriminelle personer nogen steder i Karlemoseparken.

Hvem i Venstre kan svare på, hvordan bandekriminaliteten kan være stigende, når der ikke er nogen synlige bander og kriminalitet i Karlemoseparken? Er stjålne cykler og en smadret skraldespand talt med her? For så er der også stigende bandekriminalitet på Torvet, og mange andre steder i Køge Kommune.

Beboerne i Karlemoseparken har brugt millioner af egne midler på et effektivt overvågningssystem, der gør, at vi sammen med indsatsen fra Køge Kommune, politiet, SSP, boligsociale medarbejdere fra Helhedsplanen, afdelingsbestyrelsen og vores specielt uddannede medarbejdere på områdekontoret, har kunnet få og holde banderne ude af vores område.

En enkelt hændelse, hvor nogle bandemedlemmer udefra, på Karlemosevej mellem de tre boligselskaber i området, pludselig beskyder nogen andre bandemedlemmer, der heller ikke har bopæl i området, havde vi ikke en chance for at dæmme op for.

Denne hændelse burde i øvrigt have taget Lykkebækparken og Stensbjerghuse med ind i Venstres scenarie om boligområder med bandekriminalitet, men det gjorde det ikke, nok fordi tornen i øjet allerede var placeret.

Ellers synes jeg, at vi i Karlemoseparken, sammen med de ovenfor nævnte, har godt styr på, hvad der sker i vores boligområde, så det at en politibetjent har brugt vendingen »det ulmer,« er ikke noget, vi kan nikke genkendende til. Tværtimod.

I læserbrevet skriver Ulrik Sejrsdal, at flere af byrådets partier har fornægtet, at der findes bandekriminalitet i Køge, og at Enhedslisten og borgmesteren i en alliance har fejet noget ind under gulvtæppet. Mig bekendt er der ikke mange gulvtæpper på rådhuset, der kan fejes noget ind under, og lige netop de to nævnte fornemmer jeg har været åbne om problemet, når der har været saglige debatter i medierne.

Venstre lægger det ud, som om at der fra borgmesterens side ikke er blevet sat ind og reageret på de tidligere hændelser, og der kan jeg bare sige, at så må det have været en spøgelsesborgmester, som jeg i flere timer stod sammen med ved den mobilpolitistation, der blev sat op i forbindelse med skyderiet på Karlemosevej.

Ikke nok med at borgmesteren talte med områdets borgere for at berolige dem, samlede borgmesteren også viden til brug ved efterfølgende møder med en gruppe sagkyndige personer, der planlægger og styrer indsatsen mod bandekriminalitet, en gruppe, der har eksisteret i meget lang tid og holder ugentlige møder, hvor situationsrapporter fra de udsatte områder gennemlæses, en gruppe, der har opnået rigtig gode og »fængslende« resultater.

Venstre har i meget lang tid meldt ud, at der er bander og bandekriminalitet i Karlemoseparken. Venstre melder også, at der i Karlemoseparken bor rigtig mange borgere, der er utrygge. Jeg kan så bidrage med, at borgernes utryghed opstår og trækkes frem igen, når der meget tit i læserbreve fra Venstre og DF skrives, at de skal smides på porten, at deres boliger skal rives ned, og at bandekriminaliteten er stigende.

Beboerne bliver heller ikke særlige trygge ved, at hændelser der sket for længe siden og er opklaret, omtales som om det skete i går.

Lad os nu få holdt de aftalte kaffemøder, Venstrepolitikere og Karlemosen imellem, ligesom vi har holdt møde med borgmesteren og andre partier, og lad os sammen møde beboerne og høre deres version. Vi har i øvrigt et par gæsteboliger, som vi kan tilbyde et par dages ophold i, så I selv kan opleve Karlemoseparken både »By Day« og »By Night.«

Jeg er meget træt af, at Køges Venstrepolitikere bliver ved med at forsøge at promovere sig selv ved deres skræmmekampagner og udokumenterede påstande om adgangskontrol for at komme ind i vores boligområde med mere; sænk dog paraderne og lad være med at optræde som den lille grædende dreng, der ikke må lege med de store, kom ind i den rigtige kamp, og lad os sammen løse problemet med konstruktive tiltag og indsatser, det er ikke altid det er flere penge der er løsningen.

Lad os sammen arbejde for et Køge uden bandekriminalitet.

