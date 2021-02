Ulovliggørelsen af Loyal To Familia er en kæmpe sejr for Danmark og vores retssamfund. Dejligt, at vi nu kan se, at det også virker i praksis, skriver Peter Skaarup (DF). Foto: Steen Brogaard Foto: Steen Brogaard

Debat: Udvisning af fire medlemmer af Loyal To Familia er en sejr for retssamfundet og for Danmark

Køge - 18. februar 2021 kl. 16:01 Af Peter Skaarup, Retsordfører og gruppeformand (DF) Kontakt redaktionen

Det er glædeligt at læse, at fire medlemmer af Loyal To Familia udvises af Danmark. Lad det endelig ikke være en enlig svale, men derimod en startende tendens.

I Dansk Folkeparti har vi i årevis kæmpet for at få strammet op på udvisningsreglerne. Og selvom vi flere gange har fået strammet reglerne, er vi ikke i mål endnu. For mennesker, der kommer til Danmark og er fuldstændig ligeglade med vores værdier og vores love og regler, burde slet ikke lukkes ind. Der skal være nultolerance og det skal vi som samfund sende et helt klart signal om.

Dansk Folkeparti var med til at gøre banden Loyal To Familia ulovlig. Og står det til os, så bør der være et forbud mod alle kriminelle bander. Vi skal ikke acceptere, at banderne ødelægger vores samfund og tager trygheden fra os.

Danmark er et dejligt land. Det skal bander som Loyal To Familia ikke ødelægge. Derfor var ulovliggørelsen af den Loyal To Familia en kæmpe sejr for Danmark og vores retssamfund. Dejligt, at vi nu kan se, at det også virker i praksis!