Henrik Olsen fra Nye Borgerlige mener ikke, at hans politiske ytringer har noget som helst med at gøre med, hvordan han passer sit arbejde som politimand. Foto: Elmer Madsen

Debat: Forstår Sevgi Ünsal ikke demokratiets spilleregler?

Køge - 23. juni 2020 kl. 16:01 Af Henrik Olsen, Formand for Nye Borgerlige Køge/Lejre kredsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henrik Olsen, formand for Nye Borgerlige Køge/Lejre kredsen, er blevet kritiseret af Sevgi Ünsal for sine udtalelser om hendes mand, Ali Ünsal på Facebook. Sevgi Ünsal har også meldt Henrik Olsen til politiet. Her er Henrik Olsens svar på kritikken:

DEBATINDLÆG: Venstres byrådsmedlem Ali Ünsals kone Sevgi Ünsal har anmeldt mig til min arbejdsgiver.

Det var med stor undren og overraskelse, at jeg onsdag eftermiddag modtog et opkald fra redaktør Katrine Wied, Dagbladet Køge, om jeg havde en kommentar til den politianmeldelse Venstres byrådsmedlem Ali Ünsals kone Sevgi havde foretaget imod min person i forbindelse med mine udtalelser som formand for Nye Borgerlige i Køge/Lejre kredsen.

Jeg kan i øvrigt forstå, at det var yderst vigtigt for Sevgi at gå i pressen før anmeldelsen, hvorfor mon?

På daværende tidspunkt havde jeg ikke nogen kommentar, da jeg ikke havde hørt fra min arbejdsgiver omkring en anmeldelse. Jeg har stadigvæk ikke hørt fra min arbejdsgiver omkring anmeldelsen, men da der er ca. 11.000 ansatte i dansk politi, så kan ting tage lidt tid.

De 11.000 ansatte repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen i form af kvinder, mænd, etniske danskere, danskere med anden etnisk baggrund, ældre, unge, bøsser, lesbiske, jyder, københavnere, bornholmere, fynboer osv.

Blandt de ansatte i dansk politi, er der personer som stemmer på Venstre, Konservative, Radikale, Socialdemokratiet, DF, SF, Enhedslisten, Alternativet og Nye Borgerlige, ligesom mange ansatte også er aktive i de respektive partier og herunder er lokalpolitikere.

Men ifølge Sevgi er det åbenbart ikke foreneligt at være medlem af lige præcis Nye Borgerlige og være ansat i politiet, og da slet ikke som politisk aktiv som lokalpolitiker!

Lige præcis denne konstellation er tilsyneladende ikke acceptabelt for Sevgi, så skidt pyt med de demokratiske spilleregler.

Man må altså forstå, at man sagtens kan være medlem af hvilket som helst andet parti, være lokalpolitiker i det pågældende parti og være ansat i politiet, men bare ikke i Nye Borgerlige.

I mine øjne vidner det om manglende respekt om, hvordan de demokratiske spilleregler i Danmark er.

For selvfølgelig er det tilladt at være medlem af et lovligt og fuldt ud anerkendt parti i Danmark, være aktivt i dette og være politimand.

En person skriver følgende om Nye Borgerlige: »Uforskammede faktaresistente populister og hadprædikanter har kronede dage i dansk politik. Politikere fra NB minder mig en del om de islamistiske hadprædikanter og Hisb Ut-Tahrir med deres lemfældige omgang med sandhed og os og dem retorik. NB er i substansen i familie med hadprædikant Paludan og SK. Etnisk udrensning af danske muslimer skuer i horisonten som endemål«.

Hvis vi i Nye Borgerlige var ligeså krænkelsesparate som Venstres byrådsmedlem Ali Ünsal og hans kone Sevgi, så ville vi jo lægge sag an på mod den person som skrev dette.

Vi er i øvrigt vant til at blive udskammet som værende racister, fascister, nazister osv. Men hvem har udtalt ovenstående?

Jo, i Vollsmose ved Odense er der en lokalbetjent ved navn Elvir Abas. Elvir har bosnisk baggrund og er muslim. Det er ham som er kommet med de udtalelser. Folk kan selv finde dem på hans åbne facebookprofil.

Skal Pernille Vermund eller andre medlemmer af Nye Borgerlige frygte at møde Elvir, mens han er i polititjeneste?

Vil Elvir behandle Pernille og herunder hendes børn med ordentlighed og respekt, eller kan man frygte, at Elvir ikke vil være objektiv og saglig?

Vil Elvir mon beskytte Pernille, hvis voldsparate muslimer i Vollsmose gik amok?

Ja, ifølge Sevgis tankegang, så må Pernille frygte, hvordan Elvir vil handle og reagere, for det gælder vel begge veje rundt eller?

Pernille må også frygte for, hvordan Elvir ville behandle hendes børn, for ifølge Sevgi kan man ikke have en politisk holdning og være objektiv på arbejdet som betjent. Danmark nærmer sig jo amerikanske politi-tilstande må man forstå.

Jeg ved med sikkerhed, at Elvir vil beskytte Pernille, ligesom han har beskyttet Paludan ved koranafbrændinger i Vollsmose. Jeg ved også, at Elvir vil behandle Pernilles børn både objektivt og sagligt.

Og ja, jeg vil til enhver en tid køre patrulje med Elvir ligesom han også vil køre patrulje med mig. Vi vil nok have nogen fornuftige debatter i patruljebilen, og når vi stiger ud af patruljebilen, handler vi selvfølgelig objektivt og sagligt som vi skal gøre.

I oktober 2016 kom Justitsministeriet med en vejledning om offentlig ansattes ytringsfrihed. Denne findes på internettet og kan søges frem. Under forord står følgende: »Det er afgørende for et velfungerende demokrati, at offentlig ansatte deler deres viden i den offentlige debat.«

Men ifølge Venstres byrådsmedlem Ali Ünsals kone, Sevgi gælder denne ytringsfrihed altså ikke for lokalpolitikere i Nye Borgerlige.

Den 19. juni udtaler Ali Ünsal sig til Dagbladet Køge som lægger en artikel op på deres facebookside.

Ali udtaler følgende i løbet af artiklen: »Jeg er Ali, der går ind for fri tanke, fri tale og retten til at mene hvad man vil«.

Denne udtalelse kan man så tænke kraftigt over, idet Ali har anmeldt Martin Knudsen fra Nye Borgerlige til politiet, ligesom Ali´s kone jo har indgivet anmeldelse mod min person.

For mig virker det til at Ali siger et, men gør noget andet.

Når jeg udtaler, at det hermed skal oplyses, at Nye Borgerlige i Køge/Lejre kredsen selvfølgelig støtter Martin Knudsen, og støtten selvfølgelig også er gældende fra toppen af partiet, så er det jo meget tydeligt, at jeg udtaler mig som formand for Nye Borgerlige i Køge/Lejre kredsen og ikke som politimand.

Mine holdninger som politiker og privatperson har ingen indflydelse på mit professionelle virke som politimand. Lighed for loven og retten til beskyttelse gælder enhver borger uanset hudfarve, etnicitet eller politisk holdning.

Venstres byrådsmedlem Ali Ünsal og hans kone Sevgi Ünsal forsøger med denne politianmeldelse at miskreditere og mistænkeliggøre mig ved at sætte spørgsmålstegn ved, om borgerne kan have tillid til mig som politimand. I praksis lægger de bevidst pres på min arbejdsgiver for at lukke munden på mig. De forsøger målrettet at knægte min grundlovssikrede ytringsfrihed, fordi de ganske enkelt ikke bryder sig om indholdet af det, jeg skriver.

Men ytringsfrihed i vores demokratiske Danmark gælder for alle offentligt ansatte, inklusiv dem med andre holdninger end Ali og Sevgi.

Offentlig ansatte, herunder politifolk, har som private personer ret til at bruge deres faglige indsigt og specielle viden til at give et indspark i debatten. Uden at vi hver gang skal trues på vores levebrød eller blive forflyttet til en anden og mere triviel afdeling.

Politifolk har også lov til at være medlemmer og være aktive i partier, og det gælder også partier som er kritiske mod Islam, om man vil det eller ej.

Pt. er jeg i overvejelse om, der skal ske en modanmeldelse mod Sevgi, idet jeg bestrider at blive sammenlignet med amerikansk politi med tanke på det frygtelige mord, der skete for tre uger siden.

Der er jo ingen tvivl om, at Sevgi prøver at sætte mig i samme bås som den pågældende politimand, samt hendes mening om hvad der vil ske med hendes børn hvis de kom i mine hænder.

Hermed påstår hun, at jeg vil gøre dem ondt og ikke behandle dem objektivt og neutralt uden noget belæg.

Jeg har ligeledes heller ikke sagt eller skrevet, at hendes familie skulle være for ISIS som hun udtaler i sn.dk.

Forkortet af red.