Hvem har ansvaret ved udlån af kommunale lokaler, spørger Ken Kristensen, Venstre. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Debat: Erstatningsansvar ved udlån af kommunale bygninger

Når børn møder i skole eller daginstitution har skolen ansvaret for at tilsikre antallet af elever/børn, der er mødt ind samt sikre, at der ikke sker disse overlast, mens de befinder sig på skolen. På den baggrund har man blandt andet brand- og evakueringsøvelser på skoler og institutioner som både ledelse, lærere, pædagoger samt børn er en naturlig del af. Disse procedurer skal jf. brandmyndighederne og loven vedligeholdes af samme årsag.