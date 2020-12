- Man har for nuværende iværksat en stribe møder og virksomhedsbesøg. Det er bare ikke det, der løser udfordringerne, skriver Ulrik Sejersdal. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Der skal andet end møder til for at gøre kommunen mere erhvervsvenlig

Køge - 10. december 2020 kl. 05:08 Af Ulrik Sejersdal, byrådskandidat for Venstre i Køge Kontakt redaktionen

Dansk industris årlige måling på erhvervsklimaet i Køge er netop blevet offentliggjort. Det er desværre kedelig læsning. Køge Kommune daler igen i målingerne. Særligt fire punkter er vi som kommune udfordrede på.

»Arbejdskraft«. Køge Kommune tiltrækker ikke kvalificeret arbejdskraft nok.

Vores boligpolitik er igennem mange år skævvredet. Andelen af almennyttige boliger er i Køge 30 procent mod et landsgennemsnit på 20 procent.

Statistisk er det borgere med et lavere uddannelsesniveau, som søger almennyttige boliger. Denne skævvridning giver sig udslag i flere udfordringer, herunder at udbuddet af højt kvalificeret arbejdskraft falder.

Vi bør sikre, at vores boligsammensætning tilpasses landsgennemsnittet.

Den lave placering på »uddannelse« er ligeledes et udtryk for kommunens forfejlede boligsammensætning.

Alt for mange unge i vores udsatte almennyttige boligområder gennemfører ikke eller får slet ikke en ungdomsuddannelse. En stor del af disse unge søger i stedet kontanthjælp og får dermed aldrig fodfæste i uddannelsessystemet. Mange får det efterfølgende svært på arbejdsmarkedet.

Vi bør sikre, at de unge motiveres til at gennemføre en uddannelse eller tage et job. Ingen unge bør være på kontanthjælp.

Den lave placering på »kommunal sagsbehandling« er ganske enkelt et udtryk for, at forvaltningen er besværlig at samarbejde med.

Spørger man virksomhederne, oplever mange lange sagsbehandlingstider samtidig med, at der ofte tolkes negativt på regler og rammer. Resultatet bliver dermed: Er kommunen i tvivl, er svaret nej.

Den lave placering på »information og dialog med kommunen« hænger i nogen grad sammen med den ringe kommunale sagsbehandling.

Man savner forståelse for, at erhvervslivet skal ses som kunder i butikken. Det skal være nemt som erhvervsdrivende at komme i kontakt med kommunen.

Der bør være én indgang, som løfter »kunden« direkte derhen, hvor han eller hun kan hjælpes.

Køge Kommune bør med vores geografiske placering, vækstpotentiale og kulturhistoriske handelsby ligge i top-10 på DI's måling. Alt andet bør være en skuffelse.

Borgmesteren lader til at rette sit fokus mod Connect Køge. Det er nemlig Connect Køges opgave at styrke erhvervsliv, turisme og byens image.

Udfordringen er blot at, de fire områder i Di's rapport, som er mest udfordrede, er rent kommunale områder, som Connect Køge ingen mulighed har for at påvirke.

Connect Køge bør meddele borgmesteren, at skal vi rette op på vores erhvervsvenlighed, skal vores boligsammensætning tilpasses landsgennemsnittet, og kommunen skal styrke sit kundefokus.

Man har for nuværende iværksat en stribe møder og virksomhedsbesøg. Det er bare ikke det, der løser udfordringerne.

Erhvervslivet generer arbejdspladser og skattekroner til vores kommunekasse. Plejer vi ikke dem, kan vi ikke levere kernevelfærd til borgerne - ganske enkelt.