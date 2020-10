- Jeg bliver af formandens nye liste beskyldt for at ville nedlægge Boholte Sogn. Det har jeg på ingen måde i sinde, men vil gerne medvirke til, at vi ikke hedder BOHELVEDE i præstekredse, skriver Jørgen Poulsen i et debatindlæg. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Debat: Dårligt arbejdsklima i »Bohelvede« menighedsråd

Køge - 24. oktober 2020 kl. 18:07 Af Jørgen Poulsen, medlem af det nuværende menighedsråd i Boholte Sogn

Ved det ordinære menighedsrådsvalg den 15. september 2020 blev der valgt et nyt menighedsråd bestående af 9 medlemmer i Boholte Sogn, der senere blev udvidet med nogle stedfortrædere. Så vidt, så godt.

Men den nuværende formand, Jytte Bahn Petersen, fik ikke så mange stemmer, at hun opnåede genvalg. Så nu skal vi have nyt valg den 17. november. Påstanden er, at der var uregelmæssigheder ved valget.

Men hvorfor skrev Jytte Bahn Petersen så under på, at valget var gået rigtigt til, og hvorfor ikke bare acceptere, at hun ikke fik stemmer nok?

I februar 2020 skrev jeg til biskoppen over Roskilde Stift og gjorde opmærksom på det meget dårlige arbejdsklima, der herskede i rådet. Det var han nu ikke uvidende om, idet han adskillige gang har været på besøg og opfordret rådet til at bruge Folkekirkens arbejdsmiljø Råd i et forsøg på at forbedre arbejdet. Først tredje gang tog rådet mod, selvom biskoppen tilbød at lade stiftet betale udgifterne. Desværre uden succes.

Problemerne er så voldsomme, at biskoppen ikke ønsker at anvise en præst til at være fast tilknyttet Boholte Kirke.

Der har i mere end ét år kun været ansat vikarer. De nuværende er ansat til januar 2021, hvorefter de skifter.

Det har f.eks. også betydet, at konfirmanderne ikke har haft en præst tilknyttet Boholte Kirke til at forestå konfirmandforberedelsen i 2019 og 2020. Det er i mine øjne helt uacceptabelt.

Jeg bliver af formandens nye liste beskyldt for at ville nedlægge Boholte Sogn. Det har jeg på ingen måde i sinde, men vil gerne medvirke til, at vi ikke hedder BOHELVEDE i præstekredse.

Jeg har, inden jeg sendte brevet til biskoppen, fortalt et par af de andre medlemmer, at jeg ville henvende mig til biskoppen. Jeg har også fortalt nogenlunde, hvad jeg agtede at skrive, men brevet er udelukkende mit ansvar.