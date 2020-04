Se billedserie - Jeg har fuld tillid til de valg, Regeringen har truffet med hensyn til en langsom genåbning, siger Marie Stærke. Foto: Jørgen C. Jørgensen

De yngste skal tilbage i vante rammer - politikere er uenige

Køge - 07. april 2020

Mandag aften præsenterede regeringen sin plan for en gradvis åbning af samfundet igen. På mange områder vil nedlukningen af eksempelvis butikker, biografer, kirker og foreninger fortsætte, men står det til regeringen er det så småt tid til at sende de yngste børn tilbage i deres vante rammer.

Statsminister Mette Frederiksen (S) lagde nemlig op til, at folkeskolernes 0.-5. klasser samt vuggestuer, børnehaver og fritidsordninger skal åbne igen fra den 15. april. Tanken fra regeringen er blandt andet at give de hjemmearbejdende forældre mere ro, og den tanke giver god mening for borgmester Marie Stærke (S).

Hun har som mor selv gået hjemme med børn og mener, at hvis samfundet skal i gang igen, skal forældre have deres børn passet.

- Jeg har selv oplevet, hvor lidt man kan få gjort, når man også skal passe børn, siger Marie Stærke.

S: Fuld tillid

Tirsdag formiddag fortæller hun, at Køge Kommune i øjeblikket forsøger at få overblik over situationen og afventer den endelige plan fra partierne på Christiansborg.

- Vi ved ikke noget endnu, men det lyder fornuftigt at sende de yngste ud igen, og jeg er overbevist om, at de centrale beslutningstagere overvejer meget, hvad der kan give bedst mening. Jeg har fuld tillid til, at de ved, hvad de gør, siger Marie Stærke.

Hvis kommunens skoler og daginstitutioner skal åbne fra den 15. april, skal der være ekstra opmærksomhed på både hygiejne og nødvendig plads mellem børnene, påpeger borgmesteren.

Hun roser i den forbindelse de lokale idrætshaller, som allerede har henvendt sig med et forslag om, at skoler og elever kan benytte de ellers tommer haller for at skabe yderligere plads i dagligdagen.

Den kommende tid er det nu op til både forvaltning og politikere at finde ud af, hvordan man i praksis vil udmønte planen om at sende de yngste og ikke mindst pædagoger og lærere tilbage i samfundet.

- Vi kommer til at knokle med at finde nogle gode løsninger, selvom påsken måske kommer lidt i vejen, pointerer Marie Stærke.

Det er umiddelbart op til de enkelte byråd at vurdere, hvorvidt det er forsvarligt at åbne daginstitutioner og skoler. Hvordan vil I gøre det?

- Det spørgsmål sidder vi også med, og derfor handler det om, hvordan vi får bedst muligt overblik over, hvor og hvordan vi kan åbne. Er der måske noget, som ikke skal åbne? Det er dog ikke vores udgangspunkt. Vi arbejder på, at børnene kan vende tilbage, men så kan det godt være, at det bliver med begrænsede åbningstider, siger borgmesteren.

Hun fortæller, at man lige nu undersøger, om byrådet kan uddelegere beslutningen om genåbning af skoler og daginstitutioner til de enkelte fagudvalg. I det her tilfælde kommunens Skoleudvalg og Børneudvalg.

På den måde vil kommunen slippe for at skulle samle hele byrådet, og set i lyset af den begrænsede tid og påskeferien, vil det gøre beslutningen mere effektiv, påpeger Marie Stærke.

K: Ville starte med caféer

I Skoleudvalget er formand Mads Andersen (K) usikker på, hvorvidt regeringens planer om at sende de yngste ud i samfundet igen, er den rigtige løsning.

- Jeg har tilladt mig at være lidt skeptisk, for umiddelbart synes jeg, at det er en skæv måde at åbne Danmark på, men det er nok Regeringens og i sidste ende også statsministerens eget valg, pointerer han og uddyber:

- Jeg kan forstå, at det skal være op til kommunerne, hvordan det skal foregå, så det skal vi have et overblik over, men mest af alt synes jeg, at det ikke er den rigtige fremgangsmåde, for det stiller både medarbejdere og børn i en svær situation.

Udvalgsformanden stiller blandt andet spørgsmålstegn ved, hvordan to seksårige børn skal forstå, at de ikke må lege tæt sammen, selvom de er udenfor, og hvordan medarbejderne på skolen i så fald skal kunne styre det.

- Jeg tror, det er rigtig nok at begynde at åbne Danmark op igen, men jeg ville nok have startet med de små caféer, frisører og liberale erhverv, som bedre kan tage sikkerhedshensyn end skolerne kan, siger Mads Andersen og fortsætter:

- Det bliver jo noget med, at legetøjet skal gøres rent hele tiden, samtidig med at lærere og pædagoger skal holde børnene adskilt. Jeg tror, undervisningsministeren vil komme med nogle retningslinjer, men jeg synes bare, at man burde have startet med de liberale erhverv.

Mange ubekendte

DAGBLADET talte med formanden for Skoleudvalget tirsdag formiddag, hvor han endnu var i gang med at skabe sig et overblik over situationen. Derfor har han bedt om et Skype-møde med forvaltningen og formanden for Børneudvalget for at drøfte de kommende skridt.

- Vi skal jo allerede være i gang på næste onsdag, og spørgsmålet er, om alle skoler kan håndtere det, eller om det kun er nogle, som skal åbne? Og hvordan med medarbejderne?, spørger Mads Andersen.

Han er også usikker på, hvorvidt alle forældre vil vælge at sende deres børn i skole.

- Der er mange ubekendte, og det har jeg også respekt for, for det er "learning by doing" lige nu, men måske er det den forkerte måde at gøre det på, siger den konservative politiker.