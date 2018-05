Se billedserie Den sidste »øver« inden jubilæumskoncerten blev holdt på hjemmebane i Borup Kulturhus. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

De har blæst det hele et stykke i 50 år

Køge - 11. maj 2018 kl. 19:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Når man har spillet et blæseinstrument, kan man jo mere eller mindre spille dem alle.

- Du kan da ikke spille trækbasun!

Replikkerne bliver leveret i en humoristisk tone, der vidner om, at Kjeld Larsen og Poul Erik Nielsen har spillet sammen i rigtig mange år.

Det har de gjort lige siden de begyndte i Borup Skoleorkester tilbage i sidste halvdel af 60`erne.

- Vi så dem jo i gaden, når der var byfest i Borup og var så misundelig på de der fine røde skråhuer, de havde på. Da vi så kom i orkesteret, var de blevet afskaffet, husker sidstnævnte med et grin og Kjeld Larsen fortæller, hvordan han begyndte med at spille fløjte, indtil han overtog en gammel tuba:

- Da jeg kom slæbende hjem med den, spurgte min mor, hvad i alverden jeg dog skulle med den.

De har faktisk begge spillet tuba i begyndelsen, men Poul Erik Nielsen skiftede senere over til trækbasun:

- Man støder jo ikke ind i damer, når man går med sådan en tuba.

- Ahh, det ved jeg nu ikke, lyder det fra bandmakkeren.

De to herrer var med lige fra begyndelsen, og selvom de har holdt lidt pause undervejs, er de selvfølgelig også dukket op til den jubilæumskoncert, der skal fejre 50 års samspil. Blæseorkesteret er nemlig »Still blowing strong« og fejrer det med en koncert på Svenstrup Gods i weekenden.

Hele historien om Borup Brass Band begyndte tilbage i 1968, hvor nogle elever på Borup Skole ville bygge en flyvemaskine for at opnå guldnålen i fysik. Til dette skulle der bruges en forfærdelig masse penge, og der skulle blandt andet sættes musik til et loppemarked.

Derfor tog skolens musiklærer Poul Anker Nielsen fat i nogle af de drenge, som ikke længere spillede i skoleorkesteret, og ideen om at starte et brass band tog form.

Bandet er her stadig og Tony Larsen, der har været med siden 1969, har et godt bud på hvorfor:

- Styrken i det her band er, at vi har en god social omgangstone, hvor man fornemmer på ånden i nogle af de store konkurrence-orkestre, at de nærmest bider hinanden, når der bliver lavet fejl, siger han og fortæller, hvordan Borup Brass Band for eksempel har deltaget i DM tre gange med »ikke rosende resultater«. Men det tager man let på, for det handler slet ikke om at vinde konkurrencer.

- For mig er det enestående, at man i en lille by som Borup har fået skabt det her band og har bibeholdt det, så vi sammen kan glædes i musikken, siger han og fortæller, at jubilæumskoncerten kun er endnu en fest for orkesteret.

- Mit store håb er, at jubilæet bare er endnu en milepæl i historien om Borup Brass Band - bagefter skal vi videre, understreger han.

Tony Larsen har tidligere været formand for bandet i 13 år og glæder sig den kommende koncert, hvor publikum skal have en oplevelse og ikke mindst bandets medlemmer selv.

Bandet er onsdag aften samlet for at øve op til koncerten og medlemmerne er kommet fra nær og fjern for at være med. Op af hver deres forede kuffert trækker de det ene flotte instrument efter det andet. Mens det bliver gjort klart, bliver der delt historier med sidemanden.

Poul Erik Nielsen tror også, at det er den sociale lim, der har holdt sammen på Borup Brass Band gennem de mange år.

- Orkestret er et socialt fællesskab, der er karakteriseret af, at ambitionerne ikke er højere end at alle kan være med. Her bliver ingen smidt ud for ikke at spille godt nok. Det er jo blevet en tradition og folk kommer fra det halve af Sjælland for at spille med.

- Vi er heldige, at vi har haft gode dirigenter gennem tiden - og så stiller vi da også nogle krav til os selv, indskyder Kjeld Larsen.

- Vi vil jo ikke være helt til grin, så vi bliver nødt til at øve os, fortsætter den anden veteran med et grin.

Resultatet kan man altså høre ved lørdagens koncert i Borup. Den afvikles på Sørup Herregård i »Drivhuset« med start kl. 14 - og Stig Rossen er solist.