De Radikale bringer Mints udvisning ind i valgkampen

- For Radikale Venstre er forudsætningen for, at vi kan bakke op om en ny regering, at vi finder en enighed om, hvilke vilkår der skal gælde for danskere med udenlandske ægtefæller og deres børn og stedbørn. Det er at sætte tingene på spidsen, når vi gør det til en betingelse for at støtte en ny regering. Men vi gør det, fordi vi mener, at det er afgørende at stå fast på vores værdier, siger Morten Østergaard.