Daugaard: - Vi skal vise klubben frem

Tirsdag aften gælder det HB Køges indtil videre største internationale opgave i Champions Leagues gruppespil mod tyske Hoffenheim.

Køge - 04. oktober 2021

Indtil sommerferien var Kim Daugaard assistenttræner for HB Køges herrer under skiftende trænere.

Nu er han skiftet til kvinderne og med Søren Randa-Boldt som cheftræner, og tirsdag aften gælder det klubbens indtil videre største internationale opgave i Champions Leagues gruppespil mod tyske Hoffenheim.

Kim Daugaard glæder sig selvsagt til kampen, og han er sikker på, at spillerne på holdet er klar til at levere endnu en stor præstation. Som det var at slå Fortuna Hjørring 4-0 i lørdags samt slå Sparta Prag i kvalifikationen til gruppespillet.

- Efter det vi har vist i turneringen, hvor vi har mødt rigtig god modstand i to kampe i træk mod Fortuna Hjørring og senest slog dem, så er vi klar og godt rustet. Vi er faktisk taknemlige for, at vi har mødt dem, for nu er pigerne oppe i gear og tempo, og det var tydeligt i lørdags mod Fortuna, siger Kim Daugaard i lufthavnen i Nürnberg, mens spillere og stab venter på bagagen og den efterfølgende bustur til træningen i Sinsheim.

- Nu skal vi ramme den rigtige indstilling og attitude, og så skal spændingsniveauet være der også. Man kan godt mærke på pigerne, at de er spændt, men omvendt glæder de sig også. Den gruppe vi har samlet vil det her, de vil hinanden og klubben, og det viser de på banen hver dag. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at vise klubben fra vores bedste side mod Hoffenheim, siger Kim Daugaard.

- Spillerne vil give alt inde på banen, og de unge piger kan læne sig op ad de lidt ældre på banen. Det er den største kamp for de fleste af spillerne, men jeg er ikke i tvivl om, at de vil levere et godt indtryk i kampen.

Kim Daugaard er glad for det aftryk, holdet satte mod netop Fortuna Hjørring i den sikre 4-0 sejr lørdag.

- Fortuna vækker genklang i det meste af Europa, de har oprustet til et godt hold, og dem slår vi klart. Det er lidt af et statement at slå dem så stort, og det viser, at vi er gode til at holde fokus på en kamp ad gangen og at vi ikke tænkte på Hoffenheim, siger assistenttræneren.

- Vi kommer med fuld selvtillid ind til kampen, og vi er stolte over vores præstation mod Fortuna. Vi kommer til at gå frisk til sagen og kommer med en tro på, at vi kan lave et lille mirakel hernede, og danske hold har før udrettet mirakler i Europa, og vi tror på det, siger Daugaard stålsat.

- Der er en glæde i truppen, og pigerne vil hinanden, de smiler og er glade, og skuldrene sidder ikke helt oppe om ørerne af bare nervøsitet. De er klar til kamp, og vi kommer ikke at stå i eget felt og sparke væk, men vi vil forsøge at spille vores eget spil, siger Daugaard, inden busturen videre til Sinshem og træningen på Dietmar Hopp Stadion.