Interessen for at sove i shelter er kraftigt voksende, lyder det fra Dansk Camping Union, som nu også tilbyder shelters på campingpladser. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Danskerne sover i shelter som aldrig før Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Danskerne sover i shelter som aldrig før

Køge - 17. juli 2021 kl. 09:26 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Danskerne er vilde med at sove i shelter. Coronakrisen har været med til at åbne vores øjne for de oplevelser vi kan finde i naturen. Sådan lyder det fra Dansk Camping Union.

- Det er en trend, man kan se vokse derud af. Det er vores egen erfaring, lige som vi hører det helt entydigt fra Naturstyrelsen, som tager hånd om shelters i skovene, at interessen er i voldsom vækst. Sidste år kom der 70 nye skove til, som havde shelter, lige som man har indført, at man nu kan booke et shelter, så man ikke bare skal tage chancen og håbe, at der er et ledigt, når man kommer frem, siger Anne-Vibeke Isaksen, der er landsformand for Dansk Camping Union.

Hun mener, at coronakrisen har været med til at skubbe til danskernes interesse for at komme ud i det fri. Det ses også på interessen for at sove i shelter.

Mere mod på natur - Under coronanedlukningen har man fundet ud af, at naturen gør nogle gode ting ved os, når vi bevæger os ud i den. Man er blevet mere modig og er måske startet forsigtigt med nogle gåture, og så har man fundet ud af, at det ikke er så tosset at være uden i naturen, siger Anne-Vibeke Isaksen.

Det er en positiv udvikling, påpeger hun, for det er sund for os at færdes i naturen.

- Undersøgelser viser, at det med at gå i naturen og være i naturen, at være aktiv med yoga eller høj puls, gør os utrolig godt. Og da stress er et kæmpe problem for danskerne, gør det noget godt for folkesundheden, minder Anne-Vibeke Isaksen om.

Shelter på campingpladsen Dansk Camping Union har også selv opført shelters på flere af deres egne campingpladser.

- Vi er en forening med 50.000 medlemmer og skal også skabe rum til shelter. Vi vil også gerne have dem ind på campingpladserne, så man også har den mulighed, for eksempel hvis man gerne vil prøve det sammen med den komfort, der er på campingpladsen, inden man begiver sig ud på vandretur eller kajaktur, fortæller Anne-Vibeke Isaksen.

Dansk Camping Union har netop åbnet nye shelters i Kollund, Kulhuse og Tranum.