Danske vine var under luppen på Svenstrup Gods

Med sammenklemte øjne bliver vinens udseende anskuet, hvorefter glasset holdes op til næsetippen til en duft. En lille tår fordeles rundt i munden for at smage dens balance og syreniveau. Det hele afsluttet med, at al væsken spyttes i en sort plastikspand og voteringen kan begynde.

Svenstrup Gods lagde tirsdag fornemme rammer til, da Dansk Vin afholdt vinbedømmelse af 286 danske vine fra både kommercielle- og hobbyvinavlere.

Under opstart Formanden for Dansk Vin, Hans Neergaard Münter, har store forhåbninger til de danske dråber i fremtiden, selvom de ikke på nuværende tidspunkt fylder meget i bevidstheden hos det brede publikum.

- Dansk vin er stadig under opstart. De spanske, franske og italienske vinproducenter har erfaring gennem århundreder. Vi har kun erfaring fra årtier i Danmark, så vi er langt bagud. Der er årsagen til, at man ikke lige finder en dansk vin i et supermarked, siger han og fortsætter:

- Men dansk vin har et potentiale. Kommercielt skal vi nok satse på det sikre, og det er de lette vine som mousserende-, hvid- og rosévine. Her kan vi lave noget godt med vores klima og de druesorter, som er blevet udviklet. Vinen, der bliver produceret i Danmark bliver bedre og bedre, siger Hans Neergaard Münter, som uddyber, at dansk vin har den udfordring, at den er dyr, og at der ikke produceres i store mængder.

Bruges til forbedring Ifølge formanden kan folkene bag de mange vine, som var repræsenteret på Svenstrup Gods, bruge bedømmelsen til meget - også hvis det ikke blev til en guldmedalje.

- De kan dels bruge en bedømmelse i markedsføringen, hvis det er en kommerciel vinproducent, da en guldmedalje sælger bedre. Bedømmelsen kan også bruges i produktionen, fordi de udover point også får bemærkninger, som man kan bruge til at optimere vinen yderligere, siger Hans Neergaard Münter.

- Hvis jeg var hobbyavler og serverede min vin for min nabo eller søn, så vil de måske ikke være helt ærlige og sige, at det smager af rævepis, griner han og fortsætter:

- Her får de kontant, objektiv og professionel afregning af dygtige dommere.

Erfaren dommer Og dem var der 26 af ved tirsdagens arrangement på Svenstrup Gods. Dommere med særdeles stor viden om vin var placeret ved de runde borde, og her brugte de deres øjne og tunge til at vurdere de mange vine, hvilket skulle ende ud i en samlet karakter.

Den erfarne sommelier Tim Vollerslev var dagens overdommer, og han gav også de danske druer positive ord med på vejen.

- Det er fantastisk, at Danmark markerer sig inden for vin. Det er nyt og spændende og måske den eneste positive ting ved klimaforandringerne er, at det er blevet lidt varmere i Danmark, så druerne bedre kan modnes, siger han.

Da Tim Vollerslev var barn, var han på besøg hos sin onkel og tante, der boede i Paris. Her startede interessen.

- Som børn på 10-12 år fik vi en lille smule vin i glasset og så vand for resten. Samtidig fik børn i Danmark på samme tidspunkt Ribena-saft og vand. Når min onkel havde haft forretningsbesøg, fandt jeg hurtigt ud af, at der faktisk var smagsforskel på den smule vin, som jeg smagte, fortæller han.

Onklen forklarede, at smagen hang sammen med druens oprindelsessted, og derfra begyndte Tim Vollerslevs store passion.

Potentiale Formanden for Dansk Vin Hans Neergaard Münter har store forhåbninger til, hvordan vinsmagningsarrangementet skal udvikle sig i fremtiden.

I dag er der mellem 250 og 300 vine med, og samtidig har Dansk Vin 1100 medlemmer, hvilket tydeliggør, at der er plads til mange flere vine, som skal bedømmes.

- Jeg så gerne, at endnu flere fremover kommer til at deltage, så vi får et endnu mere komplet billede af de danske vine, siger Hans Neergaard Münter, der også gerne ser, at flere kommercielle vinproducenter deltager fremover, så de kan blive mere kendte i den danske befolkning.

Har man fået smag og nysgerrighed for den dansk vin, kan man besøge en række danske vingårde over hele landet, der holder åbent hus i anledning af Dansk Vindag lørdag den 4. september 2021.