- Det godt være, at vi flytter nogle uskyldige, men hvis det er med til at løse problemet, er tvangsflytning en mulighed, lyder det fra DF i Køge. Foto: Katrine Wied

Dansk Folkeparti vil tvangsflytte beboere i kampen mod kriminalitet

I mandagens udgave af DAGBLADET Køge lagde byrådsmedlem Ken Kristensen (V) op til, at Køge Kommune skulle forsøge at tvangsflytte hårde kriminelle og frivilligt genhuse andre beboere i lokale boligområder.

- Det er positivt, at Venstre har taget initiativ til at komme et skridt videre, for vi har haft udfordringer i de områder i lang tid, og det lader til at fortsætte, lyder det fra byrådsmedlem Bent Sten Andersen (DF).

Vil tvangsflytte beboere

Dansk Folkeparti er enige i, at »problematiske kriminelle« skal tvinges væk fra boligområder, men partiet er også klar til at gå et skridt videre: At tvangsflytte almindelige familier for at ændre sammensætningen af beboere, lyder det fra Bent Sten Andersen.