Se billedserie Her er dansepigerne i aktion på gulvet, mens de øver en af deres serier. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Dansere på vej til VM Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Dansere på vej til VM

Køge - 05. september 2021 kl. 14:02 Af Tekst: Torben Thorsø Foto: Anders Ole Olsen Kontakt redaktionen

Hårdt arbejde på dansegulvet og et stærkt fællesskab har kvalificeret en lokal dansetrup til både EM og VM.

Medens træneren tæller for falder pigerne ind i rytmen og snart danser de rundt på gulvet med store smil og kordinerede bevægelser, der er nøje sammensat, så de får vist, hvad de kan, når det kommer til seje dansetrin.

Pigerne fra danseskolen BB Dans i Køge har også grund til at smile, mens de sveder på dansegulvet, for holdet har netop imponeret dommerne ved dette års Danmarksmesterskaber.

Så meget, at de er blevet udtaget til både det kommende EM og VM, der denne gang endda holdes på hjemmebane.

- Skal vi lige tage den én gang mere, lyder det fra deres træner:

- 1, 2, 3, 4...

Derefter bliver dansetrinene gentaget igen og igen, indtil de sidder lige i skabet - og hele vejen igennem sidder smilet også fast på pigernes ansigt og viser tydeligt, at de har det sjovt med træningen og samværet.

Blandt pigerne er Sofie Korff og Laura Lærke, der har danset siden de var helt små, og allerede er garvede turneringsdansere, selvom de kun er henholdsvis 21 og 17 år.

Men det seneste DM var alligevel noget særligt, efter lang tid med coronanedlukning, fortæller de udenfor danselokalet, hvor de andre piger fortsætter:

- Det gav bare en særlig rush, at vi endelig kunne få lov til at vise publikum, hvad vi kan. Nu havde vi stået så længe og øvet os i en dansesal, så det var fedt at komme ud og vise vores trin til nogle. Inden man går på gulvet kan man måske godt være lidt nervøs, men det glemmer man fuldstændig, når der kommer publikum, fortæller Sofie Korff og Laura Lærke fortsætter:

- Når først musikken spiller, så koncentrerer man sig bare om dansen og bagefter kan vi forhåbentlig kigge hinanden i øjnene og sige: »Det gik godt«.

De to piger fortæller, at hele stemningen op til deres to-tre minutter på gulvet også er en stor del af hele oplevelsen.

- Det begynder jo allerede, når vi møder de andre hold på gangen og ser dem varme op i salen, hvor vi får en fornemmelse af, hvad de andre kan - og dem skal vi selvfølgelig slå, siger Sofie Korff og fortsætter:

- Vi sidder jo også sammen som hold og det er med til at understrege fællesskabet på holdet og dem man danser med.

- Det gode ved at danse sammen som hold er, at man trækker hinanden op og dermed yder sit bedste, siger Laura Lærke, der med både gru og grin mindes en konkurrence, hvor hun selv snublede og faldt:

- Så var det bare med at komme op igen og jeg var selvfølgelig selv ked af det - men der er aldrig nogle af de andre piger, der overhovedet har nævnt det.

- En stor del af det her er jo også, at man kan give hinanden en high five eller en krammer. Vi har et godt sammenhold og det er da megafedt at have nogle at fejre et godt resultat med, fortsætter Sofie Korff.

De bekender sig begge til at være lidt konkurrencemennesker, der - som resten af holdet - gerne vil yde deres bedste på dansegulvet.

- Det kan være svært at forklare, hvorfor det er så fedt at danse, men det er noget med, at det for det første er sjovt og rent sportsligt er megafedt at bevæge sig og bruge kroppen - ovenikøbet sammen med nogle folk, man rigtig godt kan lide, siger Sofie Korff og Laura Lærke bruger et eksempel fra andre sportgrene, hvor man kan være meget fokuseret på tiden og at tingene skal gøres på en bestemt måde:

- Men i dansen er der ingen begrænsninger og man kan gøre lige, hvad man vil.

- Det giver også uendelige muligheder for at forbedre sin egen præstation, fortsætter veninden.

Det ér selvfølgelig træneren, der kommer med oplæg til, hvordan en serie af dansetrin skal se ud, forklarer de og fortsætter med et grin:

- Meen, hvis vi alle er enige om, at gøre en bestemt ting anderledes, så plejer vi at kunne få det fedtet ind, uden at hun protesterer.

Pigernes træner, Victoria Kjeldal Helenius, er faktisk ved at takke af som træner og glæder sig bare over at kunne føre de talentfulde piger til de kommende internationale konkurrencer.

- Jeg er en meget stolt og rørt over at få muligheden for at føre de her piger frem til konkurrencerne - og føler mig priviligeret over, at de har valgt mig som deres træner, siger hun og fortæller, at det er hårdt arbejde at præstere på det niveau, der skal til for at gøre sig både herhjemme og internationalt:

- Det kræver altså blod, sved og tårer at komme hertil.

Hun ved, hvad hun taler om, for hun har selv danset på højt niveau i flere år og nyder nu at kunne få det bedste frem i pigerne:

- Det bedste ved det her er, at vi deler den samme vision og oplevelserne omkring noget vi elsker så højt.

Victoria Kjeldal Helenius forklarer, at under coronanedlukningen var der online turnering med dansere fra hele verdenen.

- Her stillede syv af vores piger op som gruppe, og blev placeret som nummer 1 i Norden, 9 i Europa og 13 i verdenen. Denne her gruppe fra Køge blev placeret som de allerbedste danskere i deres kategori, »Hip Hop small group«. Det er de titler skal vi ned og forsvarer nu, hvor det endelig er kommet fysiske turneringer igen, siger hun.

Holdet består af syv dansere og derudover sender danseskolen to par af sted, så de til sammen er 11 dansere fra BB Dans i Køge, som er blevet udtaget til de internationale konkurrencer.

Em bliver afholdt i Polen denne måned og VM bliver afholdt i Brøndby Hallen fra den 19 - 23. Oktober.