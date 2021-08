Se billedserie Uffe Lundgaard og Bendt Lundsbjerg uddaler Dannebrog til Leif Clement Pedersen og Elisabeth Kolind Pedersen fra Sankt Croix. Foto: Katrine Wied

Dannebrog skal sikre samhørighed med Sankt Croix

Køge - 21. august 2021 kl. 13:52 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Fodbold kan skabe venskaber, men det kan også hele fortidens sår. Det er filosofien bag en forening på Sankt Croix, kaldet Virgin Islands Danmark Ungdoms Fodboldudveksling. Fredag modtog foreningens formand Leif Clemens Pedersen og hans hustru Elisabeth Kolind Pedersen en fane fra Danmarks-Samfundet på Køge Rådhus.

Det samme gjorde den kulturelle organisation Sankt Croix Landmark Society, der arbejder for at udbrede Jomfruøernes kultur og historie.

Ægteparret Leif Clemens Pedersen og Elisabeth Kolind Pedersen har boet på Sankt Croix siden 1992 og arbejder begge for at forbedre relationen mellem Jomfruøerne og Danmark.

Fodbold skaber venskaber

Her har de blandt andet taget initiativ til at starte foreningen VIDUF i 2006. VIDUF er en forkortelse af Virgin Islands Danmark Ungdoms Fodboldudveksling. Foreningen arrangerer udvekslingsophold mellem danske idrætsforeninger og idrætsforeninger på Sankt Croix med ophold hos lokale værtsfamilier begge steder, så de unge får en kulturel og sportslig oplevelse i Danmark og i det caribiske paradis. Under udvekslingen skabes venskaber ved hjælp af udflugter, sportsturneringer og andre arrangementer mellem de unge.

- Vi har en grim historie på de Vestindiske Øer. De er bange for os danske, men når de unge har været på udveksling, opdager de, at danskerne jo er rare folk, fortæller Leif Clemens Petersen, der selv har været fodboldspiller hos B93.

VIDUF har indtil nu arrangeret udveksling for mere end 200 unge gennem årene.

- Ved at sende unge fodboldspillere fra Sankt Croix til Danmark og omvendt kan de lære om hinanden. Det er en positiv modpol til ønsket om erstatning, som de Vestindiske Øer har sendt til den danske stat på baggrund af 250 år med slaveri, hvor omkring 100.000 mennesker blev gjort til slaver, siger Leif Clemens Petersen.

Den positive modpol til slaveriets grimme historie vurderer han også, at de nye faner kan være.

- Det vil være fantastisk, når vi går indmarch til Dana Cup i Hjørring, at vi kan gå ind med både Sankt Croix's flag og Dannebrog, og at vi kan flage med Dannebrog på stadion på Sankt Croix, siger Leif Clemens Petersen.

Flaget bygger bro

Selve uddelingen af fanerne stod formand for Danmarks-Samfundet for Køge, Uffe Lundgaard for.

- Danmarks-Samfundet arbejder blandt andet for at udbredde kendskabet til Dannedrog i verden og bygge bro til andre lande. Derfor er det med stor glæde, at vi kan give jer et Dannebrog med hjem til Sankt Croix til fodboldforening og kulturorganisation. Vi håber, at det danske nationale samlingsmærke Dannebrog vil få en god og inspirerende plads i jeres arbejde i sporten og den kulturelle arv, sagde han.

- Virgin Islands Danmark Ungdoms Fodboldudveksling (VIDUF) sørger for, at ungdomshold fra Virgin Islands kommer på besøg i Danmark og ungdomshold fra Danmark kommer på besøg på Sankt Croix. Denne udveksling skaber dialog, forståelse og et positivt samarbejde mellem ungdomsspillere og på samme tid kendskab til Danmarks og US Virgin Islands mere end 250 års fælles kulturhistorie, fortsatte Uffe Lundgaard.

Han talte også om Sankt Croix Landmark Societys arbejde.

- Sankt Croix Landmark Society er en kulturel organisation, hvis mission er at fremme forståelse af den unikke historie og kulturelle arv fra Sankt Croix gennem bevaring, forskning og uddannelse. Organisationen driver Estate Whim Museum i Frederikssted-området på øen, og biblioteket tilbyder unikke ressourcer til forskere og slægtsforskere i Caribien, sagde Uffe Lundgaard.

Vært ved arrangementet var borgmester Marie Stærke, som fortalte gæsterne om Køge Rådhus og om hvordan byrådet arbejder i kommunen.