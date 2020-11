En test af deet nye tårn i Køge Svømmeland sidste år var en stor succes.

Danmarks første indendørs mini-livreddertårn indvies i Køge Svømmeland

Køge - 11. november 2020 kl. 11:29 Kontakt redaktionen

svømmeland Torsdag 12. november indvies Danmarks allerførste indendørs mini-livreddertårn i Køge Svømmeland. Livreddertårnet er fyldt med sjovt og spændende udstyr som redningskranse, rescue boards, bjærgedukker, redningsveste og -torpedoer, som skal inspirere både børn og voksne til at prøve kræfter med livredderdisciplinen. Sidste år blev tårnet med stor succes testet i Køge Svømmeland og otte andre svømmehaller, og nu kommer tårnet retur og bliver en permanent og integreret del af Køge Svømmeland.

Det nye livreddertårn i Køge Svømmeland er en miniatureudgave af TrygFondens populære rød-hvide livreddertårn, som vi kender fra de danske strande, men i modsætning til livreddertårnene på strandene er tårnet i Køge Svømmeland ikke forbeholdt professionelle livreddere - tværtimod. Mini-livreddertårnet skal inspirere til at lege med og udforske livredning, og alle svømmehallens gæster opfordres til at kaste sig ud i livredderdiscipliner som fx at kaste en redningskrans, balancere på et rescue board og bjærge en dukke.

- Livredning er en sjov og meningsfuld aktivitet, hvor man kan lære at redde sig selv og andre, og det er vigtigt, når vi bor i et land omgivet af vand. I TrygFonden arbejder vi for at opbygge og udbrede en livredningskultur i Danmark, hvor endnu flere lærer livredning. Vi har i de seneste år oplevet en stigende interesse for livredning, bl.a. på strandene om sommeren, og sidste år testede vi de nye mini-livreddertårne i ni svømmehaller rundt om i Danmark. Testen viste, at badegæster i alle aldre var vilde med at prøve kræfter med livredning i svømmehallernes trygge omgivelser, og derfor er vi rigtig glade for, at vi nu kan tilbyde at gøre livreddertårnet permanent i Køge Svømmeland, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

Køge Svømmeland er den første svømmehal i Danmark til at få det nye livreddertårn og det tilhørende livredderudstyr. Tårnet kommer til at stå ved det store bassin, og alle opfordres til at tage udstyret i brug. I løbet af de kommende tre år skal mini-livreddertårnet udbredes til i alt 45 svømmehaller i hele landet.

- Mini-livreddertårnet skal gøre det sjovt for alle at blive god til livredning, og vi håber, at det spændende udstyr og de forskellige øvelsesforslag, man kan finde ved tårnet, kan vække stor interesse og begejstring for livredning blandt de besøgende i Køge Svømmeland. Livredning kan dyrkes af alle, og det er en vigtig færdighed at kunne redde sig selv og andre. Hvis man er i tvivl om, hvordan man skal bruge udstyret i livreddertårnet, eller hvordan en øvelse skal udføres, kan man altid spørge svømmehallens personale, siger Andreas Mølholm, Respekt for Vand-konsulent i TrygFonden Kystlivredning.