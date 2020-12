Simon Hampen og Henrik Pedersen har en aftale på plads om fremtiden for Ejler Pedersen A/S i Herfølge. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Danmarks ældste og største Subaru-forhandler får ny ejer efter nytår

Køge - 16. december 2020 kl. 06:02 Kontakt redaktionen

Fra årsskiftet bliver Ejler Pedersen A/S i Herfølge en del af et nyt 360 graders bilfirma under navnet Hampen A/S. Det sker, når Køge Bugt Autolakering A/S og Car Crash ApS i Greve den 1/1 2021 skifter navn og samtidig overtager Danmarks ældste og største Subaru-forhandler, Ejler Pedersen A/S i Herfølge. Det nye bilfirma, som får navnet Hampen A/S, drives af Simon Hampen, og han ser frem til at kunne tilbyde kunderne i Greve og Herfølge nye muligheder og endnu bedre service.

- Henrik Pedersen og jeg har i et stykke tid været i en god dialog om en overtagelse af Ejler Pedersen A/S, og nu er de sidste brikker faldet på plads, siger Simon Hampen.

- Det betyder, at vi med skadecenteret og autolakereriet i Greve, bilforhandling og serviceværksted i Herfølge og partnere inden for finansiering fremover kan tilbyde både privat- og B2B-kunder en samlet løsning, der dækker 360 grader rundt. Dvs. lige fra salg, finansiering og leasing af biler til service og udbedring af skader. Alt sammen på et meget højt niveau og med de bedste betingelser for kunderne, siger han.

Også Henrik Pedersen udtrykker stor tilfredshed med overtagelsen, som betyder, at han fremover vil kunne lægge sin arbejdsenergi, hvor han synes, det er allermest interessant - nemlig kundekontakten.

- Jeg fyldte 60 i august, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har gjort mig overvejelser om fremtiden for familiefirmaet. Da mine børn har valgt andre karriereveje, faldt det naturligt at indlede en dialog, da Simon ringede og spurgte, om jeg kunne være interesseret i at sælge firmaet, siger Henrik Pedersen.

- Vi fik vendt alle stenene og fandt en god løsning, hvor jeg selv og mine medarbejdere stadig vil være en del af den daglige drift. For jeg har ikke tænkt at lade mig pensionere, og jeg kan godt lide kontakten til de mange gode og trofaste kunder. Det kan jeg koncentrere mig 100 % om nu, mens andre tager sig af det administrative. Ydermere er firmaet i gode hænder i en god konstellation som kan sikre kontinuiteten og fremtiden, det er også rart at tænke på, fortsætter han.

Ejler Pedersen A/S blev stiftet i 1963, siden da har kvalitet, troværdighed og engagement været i højsædet. Firmaet blev Subaru forhandlere, da mærket i 1978 kom til Danmark. Også forhandlingen af det japanske kvalitetsbilmærke fortsætter uændret under det nye navn Hampen A/S.