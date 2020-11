Hos Dana Lim glæder man sig over fortsat vækst og en øget omsætning for 11. år i træk. Foto: Claus Birch Foto: Claus Birch/Foto: Claus Birch

Send til din ven. X Artiklen: Dana Lim holder på de bløde værdier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dana Lim holder på de bløde værdier

Køge - 14. november 2020 kl. 15:48 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Byggeriet i de nordiske lande er indtil videre sluppet nådigt igennem corona-pandemien. Det mærker man også hos Dana Lim, der nu for ellevte regnskabsår i træk har præsteret vækst på toplinjen. Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Virksomheden, der er Nordens førende producent af lim, spartel- og fugemasse og har byggeriet som et af sine vigtige segmenter, lander således på en omsætning på 439,9 mio. kr. Det er en vækst på 26 mio. kr. i forhold til regnskabsåret 2018/2019.

Dana Lim lander alt i alt i år på et overskud på 12,7 mio. kr., og adm. direktør Lars Christensen er godt tilfreds med årets resultat:

- Det er ikke enhver forundt at stå i spidsen for en virksomhed, som år efter år fortsætter med at levere flotte resultater. Jeg er både glad og stolt over, at det nu for ellevte år i træk er lykkedes os. Vi oplever et højt aktivitetsniveau og formår fortsat at tiltrække, fastholde og udvikle de bedste folk i branchen, siger han.

Dana Lim har de seneste tre år gennemgået certificering af konsulenthuset »Great Place to Work« og har fra starten indtaget en topplacering blandt producentvirksomheder. Certificeringen handler netop om faktorer som trivsel, stolthed og glæde over at være en del af arbejdspladsen. Det er værdier, som Dana Lim prioriterer højt i hele organisationen.

- Motiverede medarbejdere er nøglen til succes, især i usikre tider, hvor rammerne pludselig kan ændre sig nærmest fra dag til dag. Vi lægger stor vægt på trivsel, for det har ikke kun betydning for vores egen organisation, men også for vores relationer til kunder og samarbejdspartnere, forklarer Lars Christensen.

- Derfor er certificeringen med »Great Place to Work« også et vigtigt led i vores vækststrategi, og vi forventer, at stigende markedsandele på flere af vores markeder vil medføre fortsat vækst i salget, uddyber han.